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Абсолютно необходимое, хотя и абсолютно недостаточное условие прекращения войны в Украине
Владимир Путин и Владимир Зе...
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Пока никто не слышит.
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Тієї умови, про яку я кажу, для миру ще не вистачить, але без її виконання миру не буде. В математиці таку умову називають недостатньою, але необхідною.
Отже, ця умова:
президенти Росії й України мають отримати особисті гарантії власної безпеки – від США й КНР. Від обох щодо обох.
Не подобається?
Ну, тоді воюватимемо, поки не сподобається.
А коли сподобається – обговорюватимемо все решту.
Поки не сподобалося – зарано.
Хіба що комусь потрібне суто імітаційне окозамилювання. Хто вбити не може, мусить цю амбіцію заспокоїти.
Незалежно від персоналій.
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