Блог | 22 пакета санкций – а Россия до сих пор воюет. Кто в Европе оставляет Путину лазейки?

Европейские санкции: между принципами и компромиссами. В то время как Белый дом ищет способы ослабить санкции против россии, Европа делает ответные шаги, готовя новые экономические ограничения для агрессора. Когда Вашингтон объявил о так называемой "дизельной сделке", главный дипломат ЕС Кая Каллас призвала увеличить поддержку Украины и объявила о принятии 22-го пакета санкций. Позже появилась информация о начале работы над 23-м пакетом. Это, безусловно, хорошие новости. Но, к сожалению, приходится признать: даже этих инициатив недостаточно.

Если бы европейские санкции оказывали мощное влияние на смертономику агрессора, десятки пакетов были бы не нужны – недоимперия уже лежала бы в гробу. Вместо этого мы ждем введения 22-го пакета, ожидаем 23-го, затем 24-го, а со временем дело дойдет и до сотого. Тем временем военная машина агрессора кое-как, но продолжит пыхтеть. В чем же дело? Что не так с санкционной политикой ЕС, в частности с новым пакетом ограничений?

В нем, между прочим, немало полезных инициатив. В частности, новый пакет содержит 1576 позиций – новых физических и юридических лиц, так или иначе связанных с российским военно-промышленным комплексом. Продолжается борьба с российским "теневым флотом". Предпринимаются очередные попытки перекрыть поставки комплектующих для российских беспилотников. Вновь расширяется перечень российских финансовых учреждений, которые планируют отключить от платежной системы SWIFT. Но стоит присмотреться внимательнее – и возникает слишком много "но".

По непонятным причинам в 22-й пакет не попал такой крупный российский "налогоплательщик", как "росатом". Возможно, причина в том, что многие страны Восточной Европы используют оборудование советского образца, которое до сих пор обслуживает этот российский государственный концерн? Но тогда эти самые страны рискуют однажды столкнуться с другим "оборудованием советского образца" – в виде российской бронетехники.

Другая проблема. Всем известно, что, несмотря на бесконечные санкции, в российских беспилотниках есть комплектующие западного производства. Как они попадают на болота, ни для кого не секрет. К сожалению, Евросоюз до сих пор не создал действенного механизма вторичных санкций, который перекрыл бы кислород российским контрагентам, зарегистрированным где-нибудь в Индии или постсоветских государствах, помогающим россии обходить ограничения. Так называемый "параллельный импорт" как процветал, так и процветает.

Разве европейцы не знают об этих лазейках? Прекрасно знают. Раньше трудности с принятием санкционных пакетов часто связывали с одиозным проводником российских интересов в Европе – премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но Орбан ушел в политическое небытие, а санкционный процесс как тормозился, так и тормозится. Почему?

Причина проста и лежит на поверхности: введение тех или иных санкций затрагивает экономические интересы самих европейских государств, в том числе и тех, которые на политическом уровне поддерживают Украину.

Печальный свежий пример: нежелание большинства стран ЕС поддержать приостановку выдачи туристических виз гражданам россии. Это происходит на фоне того, что в Европе под видом "российских туристов" появляются персонажи, причастные к гибридной агрессии: диверсиям, поджогам и убийствам.

Нет сомнений, что подавляющее большинство европейских столиц искренне стремится остановить агрессора. Но нет сомнений и в другом: каждый санкционный пакет содержит элементы компромисса со злом. Это не означает, что санкции вообще не действуют. Они действуют, но недостаточно. Проблема также не только в том, какие ограничения вводит Европа, но и в том, насколько последовательно она готова обеспечивать их выполнение и перекрывать каналы обхода.

Хочется верить, что наши европейские партнеры понимают: время компромиссов уходит и следующий, уже 23-й пакет будет более радикальным.

Европа и Украина сегодня находятся в одной лодке. На кону – будущее всей европейской цивилизации. Чтобы остановить нашествие с Востока, мы должны быть максимально сплоченными и решительными. Вместе – сможем все! Слава Украине!