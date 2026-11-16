Блог | 13 миллиардов против исторических ссор, или Цена прагматизма

Буданов умеет тонко надавить на больное.

Видели, как на форуме в Варшаве он "заткнул за пояс" многих польских любителей исторических спекуляций? И для этого понадобилась всего одна цифра – 13 млрд долларов. Именно столько, по его данным, составил товарооборот между Украиной и Польшей всего за один год.

По сравнению с 2015-м это втрое больше. И это, на секундочку, несмотря на все политические скандалы, торговые блокады, споры... Вот вам и реальный ответ польским популистам и российским пропагандистам, которые так усердно раздувают межнациональную вражду.

Можно сколько угодно возвращаться к историческим травмам и считать старые обиды. Но там, где есть общие экономические интересы, верх должны брать здравый смысл и государственный прагматизм. Ведь ссориться в таких условиях становится гораздо дороже.

Похоже, именно поэтому Буданов и акцентировал внимание на экономических перспективах. Украина заинтересована в том, чтобы польский бизнес активнее выходил на наш рынок и участвовал в восстановлении. Польша же может укрепить собственную безопасность благодаря совместным производствам и украинским оборонным технологиям. Тем более что экспортный потенциал нашего ОПК даже в условиях войны оценивают как минимум в 50–55 млрд долларов. А сочетание этих возможностей способно вывести взаимодействие двух стран на совершенно иной уровень. И не только экономический, но и геополитический.

В конце концов, разве не о сильной Польше мечтают сами поляки? Так почему бы не развивать сотрудничество, которое делает сильнее обе стороны?

Конечно, история – болезненная тема. И никто не предлагает о ней забыть. Тем более что у поляков уже есть опыт преодоления исторических противоречий с соседями. Вспомните Германию.

После Второй мировой войны отношения между странами тоже были напряженными. Оккупация, преступления нацистского режима, территориальные споры и глубокое недоверие оставили тяжелое наследие. Однако договор о добрососедстве 1991 года и прагматичная оценка общей выгоды от сотрудничества постепенно изменили ситуацию. Сегодня Польша и Германия – не просто соседи, а важные экономические партнеры с общим товарооборотом более 133 млрд евро в год.

Поэтому и Украине с Польшей стоит сделать из этого выводы. Ведь можно и дальше спорить о том, кто кому должен за прошлое, а можно вместе добиваться большего.

Тем более что соседей мы не выбираем, а вот на то, какими будут наши отношения, – вполне способны повлиять здесь и сейчас.

И посмотрите на реакцию поляков на форуме в Варшаве. Это стоит увидеть вживую.