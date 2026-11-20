Украинская армия за годы полномасштабной войны кардинально изменилась и стала одной из лучших в мире. Украинские военные получили огромный боевой опыт и продемонстрировали способность противостоять сильному противнику.

Видео дня

Такую оценку 19 ноября дал Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа и участник американской переговорной команды по завершению войны в Украине. Он выступил на совместной пресс-конференции в Берлине со специальным посланником США Стивом Уиткоффом после встречи лидеров стран Коалиции желающих, где обсуждали будущие гарантии безопасности для Украины.

Кушнер подчеркнул, что украинские военные продемонстрировали стойкость и силу, а их боевой опыт должен стать важной частью будущей системы безопасности страны.

Эту оценку он высказал в контексте обсуждения возможных гарантий для Украины по принципу пятой статьи НАТО. По словам американского представителя, речь идет о договоренностях, которые будут предусматривать сдерживание потенциальной агрессии, контроль за выполнением соглашений и серьезные последствия в случае их нарушения.

"Сегодня Украина – это уже не та страна, на которую напали раньше. Она продемонстрировала свою стойкость и силу, невероятно развилась и стала одной из лучших армий в мире. И это будет чрезвычайно важным элементом", – сказал Кушнер.

РЕКЛАМА

Переговоры в Берлине

Встреча Коалиции желающих состоялась 19 ноября в Берлине. В ней участвовали представители Украины, США и европейских государств. Американскую сторону представляли Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.

Одной из главных тем стали будущие гарантии безопасности для Украины после завершения войны. Кушнер заявил, что американская сторона обсуждает возможность механизма, подобного статье 5 Североатлантического договора, которая предусматривает коллективный ответ союзников на нападение на одного из членов НАТО.

Главные истории дня

В то же время он подчеркнул, что такая модель должна быть частью более широкого пакета договоренностей в сфере безопасности и отвечать интересам США. По его словам, Дональд Трамп открыт к такому варианту.

Кушнер также заявил о необходимости восстановления прямого диалога между Европой и Россией, чтобы стороны могли обсуждать условия будущей безопасности и слышать позиции друг друга.

Отдельно американский представитель сообщил о продвижении переговоров по гарантиям безопасности, европейской интеграции Украины и плану послевоенного восстановления. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет достичь договоренностей с участием Украины и европейских партнеров, а не навязывать им односторонние решения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Кремле отреагировали на идеи США о гарантиях безопасности для Украины по модели НАТО.