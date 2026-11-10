Встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина может сорваться: в WSJ назвали причину

Возможная трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, главы Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина оказалась под угрозой срыва. Причиной стали разногласия между Вашингтоном и Пекином по поводу формата переговоров и вопросов, которые предстоит обсудить лидерам.

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Об этом сообщает The Wall Street Journal. Стороны по-разному видят организацию саммита, который потенциально может состояться на полях встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.

Почему возникли разногласия по поводу формата переговоров

По информации собеседников издания, китайская сторона настаивает на четко определенном сценарии трехстороннего саммита. Он должен предусматривать заранее подготовленные заявления и ограниченные возможности для спонтанного обсуждения вопросов.

В свою очередь, администрация Трампа выступает за более открытый формат. Американская сторона хотела бы, чтобы участники могли свободно обмениваться мнениями и напрямую обсуждать важные вопросы, а не ограничивались подготовленными выступлениями.

Такие разногласия по поводу организации и повестки переговоров ставят под сомнение саму возможность проведения встречи. Это происходит несмотря на то, что ранее США, Китай и Россия выражали готовность рассмотреть идею трехстороннего саммита.

Почему Китай не хочет обсуждать ядерное вооружение

Еще одним проблемным вопросом может стать контроль над ядерным вооружением. Дональд Трамп дал понять, что хотел бы поднять эту тему во время возможной встречи.

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Китай обладает значительно меньшим ядерным арсеналом, чем США и Россия, хотя его ядерный потенциал быстро растет. В то же время Пекин долгое время избегал участия в переговорах по контролю над ядерными вооружениями.

Как отмечает WSJ, китайские власти опасаются, что участие в трехстороннем диалоге может фактически закрепить за страной статус ядерной державы с меньшими возможностями по сравнению с США и Россией. Для Си Цзиньпина это особенно чувствительный вопрос, ведь за время его руководства Китай пережил самое масштабное расширение ядерного арсенала.

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Один из китайских чиновников сообщил изданию, что Пекин не согласится участвовать в таких переговорах на предложенных условиях.

Чего хотят добиться Россия и Китай на возможном саммите

По оценке издания, инициатива Владимира Путина провести трехстороннюю встречу могла быть попыткой воспользоваться потеплением отношений между Москвой и Вашингтоном. При помощи Пекина российский диктатор, вероятно, стремится добиться продвижения переговоров о завершении войны против Украины на выгодных для Кремля условиях и без участия президента Украины Владимира Зеленского.

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Китайский чиновник рассказал WSJ, что Пекин в целом готов рассмотреть проведение такого саммита, но только при условии предварительного согласования повестки дня и ожидаемых результатов. По его словам, Китай не против обсуждения Украины и других важных международных вопросов, однако без надлежащей подготовки предпочел бы ограничиться отдельными двусторонними встречами.

Высокопоставленный представитель американской администрации, со своей стороны, выразил сомнение в готовности Си Цзиньпина к неформальному общению с другими лидерами. По его словам, настойчивость Пекина в вопросе заранее определенного формата вызывает вопросы относительно готовности китайского руководства к прямым переговорам.

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В то же время источники, близкие к руководству Китая, утверждают, что Си Цзиньпин заинтересован в создании образа исторического трехстороннего диалога. Речь идет о совместных фотографиях, официальных заявлениях и пропагандистском эффекте такого события, но без риска непредсказуемого развития переговоров.

Напомним, в Кремле допустили возможность трехсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне 18–19 ноября. Одной из тем потенциальных переговоров могло стать завершение войны в Украине.

Как писал OBOZ.UA, в Китае прокомментировали информацию о возможной трехсторонней встрече Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина. Там заявили, что не располагают информацией о возможной встрече.