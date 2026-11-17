Для Владимира Путина возможная встреча с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Шэньчжэне – гораздо больше, чем возможность обсудить войну против Украины. Кремль стремится изменить саму логику международных переговоров: перевести вопрос завершения войны из плоскости российско-украинского противостояния на уровень "понятийных" договоренностей между ведущими мировыми державами. В такой конструкции Москва хочет выступать не агрессором, от которого требуют прекратить войну, а одним из центров силы, с которым Вашингтон и Пекин должны согласовывать будущее устройство мира.

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Для Путина это также шанс добиться фактической реабилитации России на международной арене, ослабить ее изоляцию и вернуть себе статус участника, без которого якобы невозможно решать вопросы европейской безопасности. В идеале Кремль хотел бы использовать такой формат для продвижения своих требований в отношении Украины, ограничения ее военного сотрудничества с Западом и пересмотра роли НАТО в Европе. Даже если конкретных договоренностей не будет, само появление Путина за одним столом с президентами США и Китая уже станет для него политическим достижением. Трамп, который ищет быстрых дипломатических результатов и масштабных экономических договоренностей с Москвой, похоже, становится для Кремля удобным партнером в продвижении этой логики. Поэтому главный вопрос – сможет ли Путин превратить встречу трех лидеров в инструмент давления на Украину, даже если сама война не станет центральной темой переговоров.

Однако и преувеличивать значение встречи в Китае также не следует. Чтобы делить мир, все лидеры должны быть в равных условиях победителей. В нашем случае лишь Си формально близок к этому параметру – из-за действий Путина и Трампа против Украины и Ирана. Сам Трамп – "хромая утка", потенциально через два месяца еще и с ограниченными возможностями. Что касается Путина, то "победа" над Украиной существует исключительно в его старом, искаженном воображении.

Своими мыслями по этому и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

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– 19 ноября планируется встреча Си Цзиньпина, Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом уже сообщают внешнеполитические ведомства этих стран. Начнем с формата. Как вы думаете, это будет встреча трех равноправных мировых лидеров или все же двух и еще одного дополнительного участника? Да и в целом, кажется, тот же Трамп подходит к встрече явно не в своей тарелке, что может сказаться на результатах. .

– Во-первых, сама встреча. Очевидно, она состоится. В то же время, судя по комментариям американцев, после событий вокруг Ирана, где ситуация развивается неблагоприятно для США, позиции Трампа заметно ослабли. Сначала он планировал эту встречу как площадку для фактического передела мира – своего рода Ялту-2. И это задумывалось еще до промежуточных выборов в США. Теперь Трамп подходит к встрече значительно ослабленным не только во внешней политике, после неудачи в войне с Ираном, но и во внутренней политике. И Китай, и Россия это прекрасно понимают. Фактически Трамп оказывается в крайне неблагоприятных для себя условиях. Честно говоря, даже с точки зрения обычной логики возникает вопрос, стоит ли ему вообще участвовать в этой встрече. Мы видели, как проходила предыдущая встреча Си Цзиньпина и Трампа. Уже тогда китайский лидер вел себя очень уверенно и, на мой взгляд, фактически диктовал условия и доминировал даже в визуальном восприятии встречи. Теперь можно ожидать еще большего.

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Что касается Путина, то Си даже не нужно задумываться о том, кто в этой паре главный, а кто лишь играет вспомогательную роль. Участие Путина выгодно Китаю, ведь это еще один участник встречи, который действует на его стороне. Они фактически играют по одной партитуре. Трамп же соглашается на эту встречу, поскольку мировоззренческие позиции его самого, Путина и Си во многом совпадают. Стремление Трампа разделить мир на сферы влияния и встать на сторону диктаторов давно очевидно. Речь идет о правилах для крупных держав и совершенно других правилах для малых.

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– Похоже, каждый из трех участников стремится использовать возможную встречу для продвижения собственной повестки. Насколько совпадают их интересы и в чем они принципиально расходятся? Чего прежде всего добиваются Путин, Трамп и Си Цзиньпин и может ли Украина оказаться среди тем, по которым они будут пытаться договориться?

– Да, у каждого из лидеров будут собственные цели. Для Кремля это прежде всего возможность вернуть Россию в круг главных участников мировой дипломатии. Путин заинтересован в том, чтобы украинский вопрос обсуждали с участием Вашингтона и Пекина, фактически без Киева, а также чтобы Россию признали стороной, без которой невозможно сформировать новую архитектуру европейской безопасности. Сам факт встречи с двумя мировыми лидерами уже станет для него дипломатическим достижением.

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Трамп преследует другую цель – продемонстрировать способность договариваться с двумя другими ядерными державами. Он заинтересован в возобновлении переговоров о контроле над ядерными вооружениями после завершения действия договора New START. В то же время Вашингтон хотел бы привлечь Китай к будущим договоренностям, хотя Пекин пока не проявляет готовности к таким переговорам на американских условиях.

Для Си Цзиньпина встреча – это возможность укрепить международный авторитет Китая и продемонстрировать его роль самостоятельного центра мировой дипломатии. Пекин заинтересован в сохранении стратегического партнерства с Москвой, доступе к российским энергоресурсам и одновременно в недопущении неконтролируемого ухудшения отношений с США. При этом Китай не спешит брать на себя ответственность за урегулирование войны в Украине или ограничивать собственный ядерный потенциал. Поэтому за внешней демонстрацией единства могут скрываться весьма разные интересы.

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– Возможны ли на этой встрече действительно условная "Ялта-2", важные договоренности и результаты для мировой политики?

– Думаю, участники, возможно, и хотели бы перевернуть мир вверх дном. Но удастся ли им это – большой вопрос. У Трампа есть собственные интересы, и он не хочет выглядеть слабым. В то же время сможет ли он отстоять свою позицию – тоже вопрос. Лично у меня по поводу этой встречи больше вопросов, чем ответов. Понятно, что украинский вопрос будут обсуждать, и присутствие Путина в значительной степени связано именно с этим. Здесь я допускаю возможность определенных договоренностей, учитывая то, что мы увидели в Абу-Даби. Похоже, там все действовали по одной партитуре – по проекту документа, который подготовили россияне. К такому сценарию Трамп, на мой взгляд, вполне готов.

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Важно и то, как будет разыграна карта Тайваня. Вполне возможно, что Трамп пойдет на определенные компромиссы, которые в итоге будут выгодны Си Цзиньпину. Таким образом, позиции Трампа сейчас действительно серьезно ослаблены. Посмотрим, как он будет себя вести и чего именно попытается добиться. Складывается впечатление, что Си Цзиньпин и Путин имеют четкое представление о своих целях. Трамп же, как всегда, действует по принципу: попробуем наступать, а там посмотрим, что из этого выйдет. Такой подход для него вполне типичен.

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– Но историю, как известно, пишут победители. А кто здесь победитель? Си Цзиньпин действительно получает выгоду от политики Путина и Трампа, но ни Трамп не победил в своей войне, ни Путин не добился победы в своей. Так на каком основании они могут делить мир и хватит ли им для этого сил? Кроме того, как сообщают, они даже не могут согласовать повестку дня, которая устроила бы и американцев, и китайцев. Уже на этом этапе возникают противоречия.

– Понимаете, если начать с последнего, то, мне кажется, гораздо важнее то, о чем они будут говорить на самом деле, чем то, что пропишут в документах и вынесут в публичную плоскость. Публично могут звучать заявления о мире, безопасности и взаимном уважении, тогда как за кулисами будет происходить совсем другое.

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– То есть будут договариваться на "салфетках"?

– Да, на салфетках или на чем-то другом. Но это уже детали. Во-вторых, как я уже говорил, изначально замысел встречи, очевидно, был таким: мы – великие державы, мы все определим, а Украина, Европа и все остальные должны выполнять наши решения.

Хватит ли у них для этого сил? В этом есть большие сомнения. К счастью, такой сценарий пока выглядит маловероятным. Хотя многое будет зависеть от того, насколько активно и, при необходимости, жестко Европа будет реагировать на любые сомнительные сигналы.

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Теперь о победах. Все участники действительно чувствуют себя достаточно уверенно. В то же время мы знаем о серьезных проблемах китайской экономики и демографических вызовах. Среди аналитиков нет единого мнения о перспективах Китая: одни считают, что он хорошо подготовился к нынешней ситуации, другие обращают внимание на глубокие структурные проблемы. То есть Китай не настолько силен, как может показаться. Но в дипломатическом плане от этой войны он, безусловно, выиграл, поэтому и чувствует себя уверенно.

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Что касается Трампа и Путина, здесь стоит вспомнить три принципа, усвоенных Трампом: всегда атаковать, никогда не признавать поражения или ошибки и всегда утверждать, что ты победил. Именно так будет вести себя Трамп. И самое опасное – то, что он не просто притворяется победителем, а действительно так думает. Он убежден в собственной победе – по крайней мере, так работает его мышление. То же самое мы видим и у Путина, который тоже считает, что побеждает и всегда прав в своих решениях.

Если посмотреть на переговоры в Абу-Даби, на тон и комментарии россиян, то сейчас они чувствуют себя увереннее, чем раньше. И, на мой взгляд, во многом это связано с тем, что они считают: им удалось перетянуть американцев на свою сторону – надолго и всерьез. По крайней мере, сами россияне рассчитывают, что до конца президентского срока Трампа смогут решить все проблемы с Украиной и усилить давление на европейцев.

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– Удастся ли им реализовать эти планы?

– Будем надеяться, что нет. Но сейчас важно понимать, с какими настроениями и намерениями участники подходят к встрече. В то же время неспособность даже согласовать повестку свидетельствует о серьезных противоречиях между США и Китаем. Они лишь усилились после скандала с Nvidia. И тут, как ни парадоксально, наиболее конструктивными пока выглядят отношения между Россией и США – по крайней мере, такими их представляют Трамп и Путин. Создается впечатление, что Трамп не может дождаться момента, когда сможет слиться с Россией в экономическом экстазе. Именно этим объясняются его дипломатические виражи и постоянные ускорения.

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Если проследить всю историю консультаций и переговоров, то стоит начать со встречи Трампа и Зеленского в Вашингтоне. После нее Трамп посмотрел на ситуацию и сказал Виткоффу: "А давай попробуем действовать так, как мы действовали в Газе". Так появились 28 пунктов, затем 20, потом была Аляска. И фактически все это – продолжение договоренностей, достигнутых на Аляске, независимо от того, как их оценивать.

– Итак, подведем итог: эти трое соберутся, чтобы поделить мир? Какой, по вашему мнению, может быть конфигурация договоренностей? Путину нужна Украина в краткосрочной перспективе, Си Цзиньпину – Тайвань в более отдаленной, а Трампу – западное полушарие? Возможен ли другой вариант?

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– Честно говоря, здесь больше гипотез и вопросов, чем ответов. Мы называем это Ялтой, но трудно представить, что все будет происходить так же, как во время Ялтинской конференции, когда фактически четко определили сферы влияния: это мое, это твое, сюда я вмешиваюсь, а сюда – нет. Вряд ли можно ожидать чего-то подобного. Если какие-то договоренности и будут достигнуты, то, скорее всего, их не зафиксируют официально. В то же время неформальные договоренности вполне возможны.

Например, по Украине стороны могут договориться продолжать взаимодействие по нынешнему сценарию. Мы снова возвращаемся к позиции Обамы, который в свое время заявил, что у России всегда будет военное превосходство в регионе и с этим нужно считаться. Возможно, снова появятся какие-то договоренности по Украине, подобные тем, которые мы сейчас видим во взаимодействии США и России. Трамп, со своей стороны, может дать понять, что Европу не стоит слишком жестко ограничивать, но американский зонтик безопасности будет иметь определенные пробелы. Россия заявит, что это для нее принципиально важно, и стороны определенным образом согласуют свои позиции.

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Китай, очевидно, заинтересован в сохранении и усилении своего доминирования в непосредственном окружении, а также в Индо-Тихоокеанском регионе в целом. И, возможно, Тайвань будут обсуждать отдельно. Примерно с такими намерениями эти страны могут подходить к встрече.

Но если все произойдет именно по такому сценарию, для Трампа это будет означать серьезные репутационные потери. Ведь, в отличие от двух других участников, ему придется объяснять итоги встречи внутри Соединенных Штатов. Путин и Си контролируют внутриполитическую ситуацию в своих странах. Они смогут заявить о победе: Россия – о своем величии, Китай – о возрождении влияния и национального могущества. А Трампу будет значительно сложнее. И именно это, на мой взгляд, может стать тем барьером, который помешает достижению конкретных договоренностей. Не исключено также, что сама встреча вообще не состоится или будет отменена в последний момент. В частности, из-за того, что в США могут появиться новые разоблачения по поводу Индии. Я читал, что там могут обнаружить такие факты, которые создадут серьезные проблемы и для Трампа, и для его министра торговли, и для многих представителей его окружения. Примерно так выглядит ситуация. Риски действительно очень серьезные.

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– Европа вне переговоров, и ее лидеры опасаются не только возможных договоренностей по Украине, но и пересмотра всей системы континентальной безопасности без их участия. Кстати, в этом контексте особенно показательны заявления, в частности Давида Арахамии, который благодарил Виткоффа и Кушнера за то, что они поднимают вопрос о новой архитектуре безопасности.

– Честно говоря, мне трудно оценить полезность таких заявлений. Ведь именно этого и добивается Путин. И становится понятнее, почему он сейчас соглашается на присутствие европейцев в переговорном процессе.

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Сам факт переговоров Трампа, Путина и Си действительно создает риск, что вопросы европейской безопасности постепенно будут превращаться в предмет договоренностей между несколькими самыми могущественными государствами. Европейские страны опасаются оказаться перед решениями, на которые они не могли повлиять. Если вернуться к уже печально известным переговорам в Абу-Даби, то, на мой взгляд, их главный негативный результат заключается в том, что российское влияние там стало еще заметнее. К обсуждению Украины по российскому сценарию – вспомните 28 пунктов и Анкоридж – добавился вопрос будущей архитектуры европейской безопасности. Совершенно очевидно, что таким образом россияне пытаются еще глубже втянуть американцев и европейцев в абсолютно бессмысленные дискуссии. Под прикрытием этих обсуждений они хотят продолжать агрессию, добиваться ослабления санкций и получать другие пропагандистские преимущества. И все это стало возможным с согласия Трампа. Фактически он и его команда помогли России реализовать этот замысел. Это очень опасно.

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– Что же должна делать Европа?

– Во-первых, представить собственный контрплан новой архитектуры безопасности. Сейчас для европейцев наступил момент, когда нужно четко расставить все точки над "и". Единственная эффективная архитектура безопасности в условиях нынешней войны – та, которая будет сдерживать Россию или сделает продолжение ее агрессии невозможным. Посмотрите, как Путин пытается изменить повестку дня. Теперь он предлагает обсуждать европейскую безопасность в контексте интеграции в нее России. Это абсолютно абсурдно. Поэтому Европе нужен собственный контрплан.

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Во-вторых, европейцы должны четко заявить, что Украина будет неотъемлемой частью этой архитектуры. Это должен быть совместный проект. При этом даже не стоит рассчитывать на какие-либо традиционные гарантии безопасности. По моему мнению, о них вообще можно забыть. Даже надежность гарантий по пятой статье НАТО сейчас вызывает серьезные сомнения. Но по крайней мере нужно обеспечить все, что будет способствовать усилению обороноспособности Украины и превращению ее в своеобразного "дикобраза", способного защитить себя от российской агрессии. И это точно не то, что нужно обсуждать с Россией. Показательно в этом контексте заявление Рубио о том, что гарантии безопасности должны быть приемлемыми для России. Большего абсурда трудно представить. Итак, европейцы должны предложить реалистичный контрплан, который будет предусматривать полноценную интеграцию Украины и усиление ее оборонных возможностей.

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В-третьих, им нужно выработать единую позицию по поддержке Украины и обеспечить бесперебойные поставки военной помощи. Тогда европейцам не придется сидеть в отеле, а они смогут обоснованно требовать участия в переговорном или консультационном процессе. И, кстати, нашей делегации и европейцам стоило бы проявить гораздо больше жесткости. Не Путин должен решать, кто будет сидеть за столом переговоров. Этот вопрос следует решать без лишних дискуссий: если мы хотим видеть европейцев за столом, то должны прямо об этом заявлять. Ведь чем больше кто-то идет на поводу у капризов Путина, тем больше их становится. Они становятся все наглее, дерзче и циничнее, как, например, последние заявления Лаврова. Мол, европейцы, не высовывайтесь, сидите себе в отеле и пейте кофе.

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– Какие главные угрозы для Украины может нести эта встреча? Чего на самом деле будет добиваться Путин и насколько ему может удаться реализовать свой замысел?

– Присутствие Путина свидетельствует о том, что, очевидно, в первую очередь будут обсуждать проблемы, связанные с Украиной и Европой. Ведь для обсуждения искусственного интеллекта, где США и Китай имеют наибольший вес и где достижение взаимопонимания между ними действительно важно для всего мира, Путин не нужен. То же касается обсуждения торговых и экономических вопросов. В этих вопросах он будет лишь лишним участником. Другое дело, если стороны захотят использовать встречу для обсуждения более широких стратегических проблем.

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Для Путина важнее всего – использовать сам факт встречи, чтобы вернуть Россию в формат большой международной дипломатии и ослабить ее изоляцию. Он хочет показать, что без Москвы невозможно решать вопросы европейской безопасности, а войну против Украины можно обсуждать не столько с Киевом, сколько с Вашингтоном и Пекином. В этом и заключается главная опасность: Украину могут попытаться представить не самостоятельным участником переговоров, а объектом договоренностей между более сильными государствами.

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Путин, очевидно, хотел бы добиться гораздо большего: чтобы Трамп фактически признал российские условия завершения войны приемлемой основой для переговоров. Речь идет не только о территориальных уступках Украины. В более широкой перспективе Москва стремится ограничить украинский суверенитет, влиять на внешнеполитический курс Киева, добиться ослабления санкций и не допустить усиления украинской армии. Донбасс в такой логике может быть лишь первым этапом требований

– Удастся ли Москве реализовать этот замысел?

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– Здесь я был бы осторожнее. Сам факт встречи уже дает ему важный символический результат: он снова оказывается за одним столом с президентами США и Китая. Однако это вовсе не означает, что Трамп и Си готовы поддержать российские требования в отношении Украины. Поэтому я не думаю, что эта встреча сама по себе может привести к каким-либо договоренностям о судьбе Украины. Но опасность заключается в другом: Путин будет пытаться использовать ее для усиления давления на Киев и создания впечатления, что будущее Украины зависит от договоренностей крупных держав. И здесь многое будет зависеть от позиции Вашингтона – будет ли он признавать право Украины самостоятельно определять собственное будущее или согласится обсуждать ее интересы без ее участия.

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– Чего хочет Путин в отношении Украины – понятно. Чего хочет Трамп – почти так же. А есть ли, на ваш взгляд, у Китая собственный сценарий завершения войны?

– Во-первых, нужно понимать, что по сравнению с другими вопросами, которые интересуют Си Цзиньпина, Украина находится далеко не на первом месте. Если ее вообще можно отнести к кругу его приоритетов, то разве что к второстепенным. Китай – это тысячелетняя цивилизация, привыкшая играть вдолгую. Основной принцип внешней политики – прагматизм. То есть главный вопрос заключается в том, отвечает ли тот или иной сценарий интересам Китая. Если смотреть с этой позиции, то Пекин заинтересован в том, чтобы и Соединенные Штаты, и Европа оставались вовлеченными в войну в Украине. В частности, у Европы непростые экономические отношения с Китаем, и Пекину выгодно, чтобы европейцы больше сосредоточились на вопросах собственной безопасности. В этом Россия не просто подыгрывает Китаю, а фактически действует вместе с ним.

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Во-вторых, на фоне непредсказуемой политики США Китай набирает дипломатические очки, особенно среди стран так называемого Глобального Юга. Он пытается представить себя как стабильное государство, которое уважает территориальную целостность и придерживается последовательной внешней политики. По крайней мере, именно такую картину Пекин предлагает миру в противовес непредсказуемому и хищническому поведению Дональда Трампа.

Третий момент – Китай абсолютно уверен в зависимости Путина от него. И для этого есть все основания. Более того, эта зависимость будет только усиливаться.

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В-четвертых, Китай продолжает получать экономическую выгоду от импорта дешевых российских энергоносителей. Кстати, недавно я увидел данные, согласно которым Китай остается крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, на втором месте – Индия, а на третьем, что довольно интересно, – не Турция, а Европейский Союз. Это, кстати, также показательно с точки зрения позиции европейцев. Возможно, Китай и не критически зависит от этих поставок, как мы увидели во время войны США с Ираном, но получать энергоресурсы по приемлемым ценам для него важно. В перспективе я также не вижу предпосылок для уменьшения зависимости России от Китая. Кроме того, по идеологическим соображениям Пекин не заинтересован в поражении России. Как заявлял министр иностранных дел Китая, он не может допустить такого сценария.

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– Какие сценарии развития событий вы считаете наиболее вероятными? Если условно выделить три варианта: первый – лидеры встретятся, сфотографируются, но ничего конкретного не решат. Для Украины это тоже будет невыгодно, ведь сам факт присутствия Путина уже будет иметь для него положительный эффект. Второй сценарий – они о чем-то договорятся, но без конкретных и масштабных решений. И третий – достигнут полноценных закулисных договоренностей о разделе сфер влияния.

– Вы абсолютно правильно отметили: при любом сценарии эта встреча будет для нас невыгодной. И прежде всего из-за самого факта присутствия Путина. Даже без конкретных договоренностей о разделе мира она будет означать его выход из дипломатической и политической изоляции или по крайней мере полуизоляции, в которой он сейчас находится. И это уже само по себе будет для него иметь значение. Из трех предложенных вариантов, очевидно, наиболее вероятен второй, промежуточный сценарий. То есть они встретятся, поговорят, попытаются о чем-то договориться. Возможно, даже определят некие ориентиры относительно того, как должен развиваться мир. Но придут ли они к конкретным договоренностям – в этом я не уверен. Разве что у Си Цзиньпина и Путина есть определенный план, как обеспечить такой результат, учитывая, что оба, а особенно Путин, хорошо знают, как разговаривать с Трампом и манипулировать им.