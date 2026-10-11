"Остановить Путина сложнее, чем оказывать давление на других": Зеленский отреагировал на заявления Трампа и Маска
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вместо давления на Киев Соединённым Штатам следует сосредоточиться на прекращении российской агрессии. Доходы России от продажи энергоресурсов помогают Москве финансировать войну против Украины.
Глава государства ответил на критику президента США Дональда Трампа и американского предпринимателя Илона Маска. Об этом Зеленский сказал в интервью американскому телеканалу ABC News в программе This Week.
Читайте также
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!