Заявление Форума свободной России

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Борьба Украины против российской агрессии и солидарность народов в противостоянии кремлевской диктатуре подвергаются одному из самых тяжелых испытаний за все время войны.

Не добившись успеха на поле боя, Россия делает ставку на то, чтобы оставить население Украины этой зимой без света, воды и коммуникаций. Украина готовится к тяжелой зиме. США ведут двусмысленную игру с Кремлем, которая не ведет к миру, а лишь ухудшает положение Украины. Европейские страны сегодня по-новому формулируют основы своей оборонной политики.

В эти опасные дни мы хотим заявить о том, что компромисс с Кремлем, основанный на политическом эгоизме и отказе от глобальной солидарности, приведет к катастрофе. Путь к миру не может лежать через предательство.

Мы знаем, что перед европейскими народами сегодня стоит окончательный выбор: помочь Украине выстоять или признать поражение демократий.

Форум свободной России убежден в том, что никакого компромисса быть не может.

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Агрессивный тоталитаризм, стремящийся раздавить Украину, считает, что Европа является экзистенциальным врагом. Это не риторический шантаж, не игра в эскалацию. Кремль не остановится.

Понимая это, мы поддерживаем все те формы борьбы с путинской диктатурой, которые четко направлены на поддержку Украины в ее борьбе и на укрепление готовности Европы сделать принципиально новые шаги, которые подорвут возможность России вести войну и приведут ее к поражению.

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Совет Форума свободной России, Варшава, 11.10.2026

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