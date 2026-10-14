"Предательство народа Украины": сенаторы США обратились к Трампу с требованием отменить соглашение с Путиным по дизельному топливу

Группа из 12 сенаторов США от Республиканской и Демократической партий обратилась к президенту Дональду Трампу с призывом отменить соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным о допуске российского топлива на мировые рынки. Законодатели назвали это решение предательством украинского народа и предупредили, что оно позволит Кремлю получить дополнительные средства для финансирования войны против Украины.

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Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте американского сенатора Ричарда Блументаля. Авторы обращения подчеркнули, что ослабление санкций против российского энергетического сектора противоречит интересам безопасности Соединенных Штатов и фактически станет подарком для Москвы.

Сенаторы раскритиковали договоренность Трампа с Путиным

В письме к американскому президенту законодатели напомнили, что договоренность с Путиным, достигнутая 9 октября, предусматривает ослабление ограничений на экспорт российского дизельного топлива. Речь идет, в частности, о генеральной лицензии Министерства финансов США № 135, которая открывает возможность для его поставок на международные рынки.

По мнению сенаторов, такой шаг не будет способствовать достижению справедливого мира, а, напротив, обеспечит Россию дополнительными доходами для продолжения атак на украинское гражданское население.

"Предоставление Москве возможности свободно продавать российское дизельное топливо на мировых рынках наносит ущерб интересам национальной безопасности США и является предательством народа Украины, который продолжает защищаться от убийственной и незаконной войны Путина. Это соглашение — подарок нашему противнику и предательство наших союзников. Его необходимо отменить", — говорится в обращении.

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В то же время авторы письма признали необходимость снижения стоимости энергоносителей для американских семей, в частности на фоне перебоев, вызванных войной с Ираном. Однако они убеждены, что возвращение российского дизельного топлива на мировой рынок практически не повлияет на цены на топливо в США.

Зато полученные Кремлем доходы, как предупредили сенаторы, пойдут на финансирование войны на истощение против Украины и углубление сотрудничества России с Китаем, Ираном и Северной Кореей в сфере военной безопасности. Кроме того, такое решение может создать дополнительные риски для американских военнослужащих, задействованных в операции "Epic Fury".

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Призыв усилить санкционное давление на Россию

Вместо ослабления ограничений законодатели призвали Трампа воспользоваться полномочиями, предусмотренными законом Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана от 2026 года. Документ, который обе палаты Конгресса поддержали голосами представителей обеих партий, американский президент подписал в сентябре.

По мнению авторов обращения, новые санкционные механизмы должны быть направлены не только против Москвы, но и против государств, помогающих ей продолжать агрессию, прежде всего Китая.

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"Эти полномочия требуют от васоказать экономическое давление на Россию и главных пособников её войны, в частности Китай, и таким образом укрепить свои переговорные позиции для скорейшего завершения этого разрушительного конфликта", — подчеркнули сенаторы.

Они также подчеркнули, что Конгресс и американское общество поддерживают прекращение российско-украинской войны, которая за четыре с половиной года унесла сотни тысяч жизней. В то же время любые мирные договоренности должны основываться на справедливых условиях, уважении к суверенитету и безопасности Украины, а также праве её граждан самостоятельно определять своё будущее.

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В конце письма законодатели напомнили об исторической роли Соединенных Штатов в противостоянии авторитарным режимам и призвали президента не отступать от этих принципов.

"На протяжении десятилетий Америка была оплотом свободы в противостоянии тирании, а американские президенты олицетворяли сопротивление нашей нации тиранам. Путин — тиран", — отметили авторы обращения.

Сенаторы требуют от Трампа отказаться от соглашения с российским диктатором, отозвать генеральную лицензию № 135 и применить санкционные полномочия, предоставленные Конгрессом.

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"Сохраните наше наследие и обязанность Америки быть лидером свободного мира", – подытожили законодатели.

Напомним, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал решение Дональда Трампа отменить санкции в отношении российского топлива. Он назвал такой шаг отвратительным и обвинил американскую администрацию в фактическом финансировании убийств украинцев.

Как писал OBOZ.UA, соглашение между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива может принести Кремлю миллиарды долларов. По подсчётам, приведённым Bild, в случае продажи всех заявленных 4,8 млн тонн дизельного топлива Россия потенциально получит около 6,7 млрд долларов.