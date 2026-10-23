Снятие ограничений на Starlink для ВСУ: Трамп прокомментировал свое участие в этом процессе. Видео

Американский президент Дональд Трамп до сих пор не знает, кто именно приказал ограничить работу сетевого сервиса Starlink для украинских военных. При этом он пообещал уладить ситуацию, если проблема все еще существует. Как выяснилось, президент США еще не общался с главой SpaceX Илоном Маском.

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В частности, 23 октября Трамп снова пообещал, что все-таки поговорит с Маском. По словам американского лидера, последний является "очень хорошим человеком", который "никогда не сделает ничего плохого".

Что сказал Трамп

Журналисты снова спросили американского президента об ограничениях в работе Starlink для украинских военных. Если проблема все еще есть, "я ее решу", пообещал Трамп и пояснил, что якобы еще не говорил с Маском на эту тему.

"Я не разговаривал с Илоном Маском. Возможно, придется, но пока не разговаривал. Если это не исправлено, я с ним поговорю. Я слышал, что это уже исправлено", – сказал он.

Напомним, что вопрос о том, кто именно приказал ограничить Starlink для украинских военных, взволновал даже законодателей США, которые уже требуют расследования. А вот Трамп этим не обеспокоен.

"Я не имею ни малейшего представления (кто отдал приказ – OBOZ.UA). И даже если бы знал, я бы вам не сказал. Зачем мне вам это говорить?" – сказал он журналистам.

Одновременно Трамп похвалил своего советника Илона Маска.

"Он очень хороший человек. Илон никогда не сделает ничего плохого. Я его очень хорошо знаю. Он справедливый человек и, знаете, это необычная ситуация, когда разговариваешь с частной компанией."

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Что предшествовало

Еще вчера, 22 октября, американские СМИ сообщали, что Трамп якобы позвонил Илону Маску, попросив его снять ограничения со Starshield, "военного пакета" Starlink. Вскоре после их разговора "система заработала более нормально". Хотя журналисты США утверждали, что восстановление стабильной работы спутникового интернета наблюдалось не во всех подразделениях Сил обороны.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению вице-президента США Джея Ди Венса, приказ ограничить возможности сервиса Starlink для украинских военных отдал именно владелец этой сети, советник президента Илон Маск. Причем Венсу позиция Маска "вполне понятна": миллиардер "не хочет оказываться между двумя воюющими государствами".

Проблема со Starlink

Напомним: Илон Маск якобы по собственной инициативе распорядился урезать возможности военного пакета спутниковой связи Starshield, который предоставляют Украине. Его действия могли быть заранее не согласованы с президентом США Дональдом Трампом.

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В Сенате США требуют проверить действия Министерства обороны США и его главы Пита Хегсета из-за проблем с системами спутниковой связи Starlink. В частности, речь идет об ограничении систем Starshield, с которыми столкнулись украинские военные.

Европейская комиссия также требует, чтобы компания SpaceX срочно и в полном объеме восстановила работу спутниковой связи Starlink на территории Украины. В Брюсселе подчеркнули критическую важность сервиса – как для военных, так и для гражданских нужд.