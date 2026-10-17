"Найдем формат": Зеленский ответил, когда могут встретиться переговорщики Украины и США

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская переговорная группа продолжает работать с представителями Соединенных Штатов. В ближайшее время стороны могут провести новую встречу.

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Также Зеленский добавил, что лично готов встречаться с американцами. Об этом он рассказал в комментарии украинским медиа.

Дипломатический фронт

Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров накануне провел переговоры с представителем американской делегации Джаредом Кушнером. Стороны договариваются о новой встрече и ищут формат, как провести новый раунд переговоров.

"Думаю, что на этой неделе они найдут возможность и они найдут формат, как встретиться. Мы поддерживаем возможность диалога. Мы поддерживаем делать все, чтобы остановить Путина. По крайней мере энергетическое перемирие. Желательно полностью остановить войну, нужно с чего-то начинать. Как минимум нужно встречаться и эти встречи планируются", – рассказал Зеленский.

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