"Найдем формат": Зеленский ответил, когда могут встретиться переговорщики Украины и США
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская переговорная группа продолжает работать с представителями Соединенных Штатов. В ближайшее время стороны могут провести новую встречу.
Также Зеленский добавил, что лично готов встречаться с американцами. Об этом он рассказал в комментарии украинским медиа.
Дипломатический фронт
Глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров накануне провел переговоры с представителем американской делегации Джаредом Кушнером. Стороны договариваются о новой встрече и ищут формат, как провести новый раунд переговоров.
"Думаю, что на этой неделе они найдут возможность и они найдут формат, как встретиться. Мы поддерживаем возможность диалога. Мы поддерживаем делать все, чтобы остановить Путина. По крайней мере энергетическое перемирие. Желательно полностью остановить войну, нужно с чего-то начинать. Как минимум нужно встречаться и эти встречи планируются", – рассказал Зеленский.
Новость дополняется…
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!