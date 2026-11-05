Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российское дизельное топливо, которое танкеры должны были доставить в США, в итоге найдет покупателей. Так он прокомментировал сообщения об изменении маршрутов двух из трех судов с российским топливом, направлявшихся к американскому побережью.

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По данным Financial Times (FT), два из трех танкеров с российским дизельным топливом изменили курс, поставив под угрозу ранее заключенную сделку между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. По словам Пескова, отгрузки уже состоялись, однако подробности коммерческих операций не могут быть публичными.

Что известно о танкерах с российским дизелем

Как сообщает Financial Times, два из трех танкеров с российским дизельным топливом, которые изначально направлялись в США, изменили маршруты. В частности, судно Leruo 2 ноября взяло курс на Бразилию, а танкер Talisman вошел в Средиземное море и оказался у побережья Алжира. Оба судна находятся под санкциями Европейского союза.

Talisman передает сигнал for orders – "ожидает распоряжений". Это означает, что для его груза пока не подтверждены ни покупатель, ни порт назначения.

Третий танкер – Agioi Fanendes, принадлежащий греческой судоходной компании Eastern Mediterranean Maritime, – продолжает движение в направлении США. Однако он также передает сигнал об ожидании распоряжений, а порт разгрузки до сих пор не подтвержден.

Аналитик компании Kpler Мэтт Смит предположил, что и это судно может изменить маршрут. По его словам, американские покупатели проявляют осторожность из-за регуляторных, законодательных и санкционных рисков.

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Тем временем танкер Beast, который находится под санкциями и принадлежит компаниям с Сейшельских островов, загрузился в российском порту Приморск 27 октября и также продолжает движение в направлении атлантического побережья США.

Что еще заявили в Кремле

Песков также заверил, что закупка российского дизельного топлива Соединенными Штатами и маршруты танкеров не связаны с американскими избирательными процессами.

Кроме того, представитель Кремля заявил, что обеспечение интересов России в отношении Украины не будет зависеть от ситуации в США. По его словам, Москва отдает предпочтение мирному урегулированию, однако, пока это невозможно, продолжает так называемую "специальную военную операцию".

Главные истории дня

Песков также сообщил, что подготовка к прямой линии российского диктатора Владимира Путина продолжается. Мероприятие должно состояться до конца 2026 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил о договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По его словам, первые партии должны были поступить в ближайшее время, а позднее объемы экспорта планировали увеличить.

Как писал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал договоренности Вашингтона и Москвы о поставках российского дизельного топлива. Он подчеркнул, что разрешение России продавать нефтепродукты – это инвестиция в войну, которую нужно завершить, а не продолжать.