"Укрепляем наше партнерство": Зеленский прибыл в Нидерланды и назвал ключевые вопросы переговоров. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский 28 октября прибыл с официальным визитом в Нидерланды. Там глава государства проведет встречу с премьер-министром Робом Эттеном.
Стороны обсудят вопросы оборонного и экономического сотрудничества. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.
Суть визита
По словам Зеленского, в Нидерландах он планирует укреплять партнерство двух стран и работать над большей защитой Украины.
"Будем говорить об оборонном и экономическом сотрудничестве, усилении украинского ПВО и новых шагах в поддержку Украины. Сегодня запланирована встреча с представителями украинского и нидерландского бизнеса. Буду также аудиенцию у Короля Нидерландов Виллема-Александра", – заявил Зеленский.
Президент поблагодари Нидерланды за поддержку Украину и отстаивание защиты жизни.
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