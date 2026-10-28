"Укрепляем наше партнерство": Зеленский прибыл в Нидерланды и назвал ключевые вопросы переговоров. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский 28 октября прибыл с официальным визитом в Нидерланды. Там глава государства проведет встречу с премьер-министром Робом Эттеном.

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Стороны обсудят вопросы оборонного и экономического сотрудничества. Об этом Зеленский рассказал в своем Telegram-канале.

Суть визита

По словам Зеленского, в Нидерландах он планирует укреплять партнерство двух стран и работать над большей защитой Украины.

"Будем говорить об оборонном и экономическом сотрудничестве, усилении украинского ПВО и новых шагах в поддержку Украины. Сегодня запланирована встреча с представителями украинского и нидерландского бизнеса. Буду также аудиенцию у Короля Нидерландов Виллема-Александра", – заявил Зеленский.

Президент поблагодари Нидерланды за поддержку Украину и отстаивание защиты жизни.

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