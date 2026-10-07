"Смена политического курса": Портников объяснил, какой опасный "сигнал" подал Путин на Валдайском форуме

Журналист Виталий Портников заявил, что во время выступления на Валдайском форуме кремлевский диктатор Владимир Путин дал "сигнал" об изменении подхода России к применению ядерного оружия. По его словам, Путин фактически признал возможность использования ядерного арсенала, тогда как ранее российская риторика опиралась на тезис о невозможности победы в ядерной войне.

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Об этом Портников рассказал в эфире "Эспрессо". Журналист обратил внимание на заявления Путина об отсутствии гарантий неиспользования ядерного оружия и на сравнение диктатором ядерного арсенала с ружьем, которое, по известному принципу, в конце концов должно выстрелить.

Путин фактически признал возможность применения ядерного оружия

По словам Портников, главным в выступлении Путина на Валдайском форуме стало именно изменение риторики в отношении ядерного оружия.

"Я считаю, что главное там заключалось в том, что он фактически признал возможность применения ядерного оружия. И это было изменение политического курса", – заявил журналист.

Портников обратил внимание на слова Путина о том, что если "на стене висит ружье, оно должно выстрелить". По его мнению, это заявление отличается от традиционного для советского и постсоветского периода тезиса о том, что ядерная война не может иметь победителя.

Во время выступления 1 октября Путин заявил, что у мира нет гарантий того, что ядерное оружие никогда не будет применено, а также говорил о возможности использования всего имеющегося вооружения в случае прямого нападения на Россию.

Совершенно противоположные вещи

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Портников отметил, что российские власти все чаще говорят о возможности применения ядерного оружия в случае потенциального конфликта. При этом Кремль подчеркивает превосходство российского ядерного арсенала.

Журналист противопоставил эту риторику традиционной логике ядерного сдерживания, согласно которой именно гарантированная взаимная катастрофа должна удерживать государства от применения ядерного оружия.

"Если ты считаешь, что в ядерной войне не будет победителя, ты говоришь, что нужно сделать все возможное, чтобы предотвратить столкновение между ядерными державами. Здесь уже говорят совершенно противоположные вещи", – пояснил Портников.

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Во время выступления на "Валдае" Путин также заявил, что вооруженные конфликты будут оставаться частью человеческого существования, а мир должен определить правила их ведения.

Вопрос только в том, когда выстрелит "ружье"

По словам журналиста, первые признаки такого подхода Путина он заметил еще в 2022 году. Тогда Портников говорил о возможности взаимного ядерного удара в ответ на потенциальное применение Россией ядерного оружия, однако в РФ его слова пытались представить как призыв к ядерному удару по Москве.

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Портников считает, что уже тогда российское руководство могло рассматривать применение ядерного оружия как реальный сценарий, однако не хотело публичного напоминания о том, что в случае такого шага Россия также может подвергнуться ядерному удару в ответ.

Портников считает, что нынешняя риторика Путина свидетельствует о готовности Кремля рассматривать ядерное оружие не только как средство сдерживания, но и как возможный инструмент в войне.

"В голове Путина решение, что можно применять ядерное оружие в войне, по крайней мере в войне с Западом, уже есть. Вопрос только в том, когда выстрелит "ружье"", – заявил журналист.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 октября 2026 года Путин выступил на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай", где в очередной раз озвучил ключевые кремлевские нарративы о войне против Украины и представил собственное видение будущего международного порядка. Он также в очередной раз прибег к ядерному шантажу.