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Жителей Олешек, решивших выехать на подконтрольную Киеву территорию, вывезут в Беларусь на военном самолете РФ – Fox News

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
1,0 т.
Жителей Олешек, решивших выехать на подконтрольную Киеву территорию, вывезут в Беларусь на военном самолете РФ – Fox News
Гуманитарная катастрофа в Олешках. Источник: Скриншот из видео

Жителей временно оккупированных Олешек в Херсонской области, которые решат выехать на подконтрольную Украине территорию, планируют эвакуировать через Россию и Беларусь. Сначала людей должны доставить российским военным самолетом в Анапу, после чего 31 октября они должны вылететь в белорусский Гомель.

Об этом сообщил Fox News. Издание опубликовало документы, в которых прописаны детали гуманитарной операции в Олешках, в частности порядок эвакуации жителей, которые хотят покинуть город.

Как будет проходить эвакуация

Fox News опубликовал фотографии нескольких документов с подписями Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца и российской "омбудсменки" Яны Лантратовой.

Согласно этим документам, жителей Олешек, которые пожелают выехать на подконтрольную Киеву территорию, будет сопровождать украинская делегация во главе с Дмитрием Лубинцом.

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Первый этап маршрута предусматривает перевозку людей российским военным самолетом в аэропорт Анапы в Краснодарском крае РФ.

"Украинская делегация вместе с гражданами, изъявившими желание выехать на территорию Украины, из города Олешки отправляются в аэропорт города Анапа", – говорится в документе.

Далее, 31 октября, эвакуированных должны доставить в Гомель в Беларуси.

Именно через Беларусь должен проходить дальнейший маршрут людей в Украину.

В состав украинской делегации входят Лубинец, два представителя его офиса, два представителя украинских СМИ, представитель офиса Лантратовой и представитель группы по координации гуманитарной миссии.

В опубликованных документах не уточняется, как украинская делегация и эвакуированные жители Олешек будут добираться из Беларуси на территорию Украины.

Жителей Олешек, решивших выехать на подконтрольную Киеву территорию, вывезут в Беларусь на военном самолете РФ – Fox News

Страница документа о прекращении огня в Олешках. Источник: Предоставлено Fox News Digital

Жителей Олешек, решивших выехать на подконтрольную Киеву территорию, вывезут в Беларусь на военном самолете РФ – Fox News

Страница с подписью Лубинца. Источник: Предоставлено Fox News Digital

Жителей Олешек, решивших выехать на подконтрольную Киеву территорию, вывезут в Беларусь на военном самолете РФ – Fox News

Страница с подписью Лантратовой. Источник: Предоставлено Fox News Digital

Договоренность о прекращении огня

Гуманитарная операция стала возможной после договоренности Украины и России о локальном прекращении огня в районе Олешек.

Перемирие в городе начало действовать 27 октября. Оно должно обеспечить безопасное проведение гуманитарной миссии, в частности доставку помощи и эвакуацию гражданских.

Как отмечает Fox News, переговоры об операции продолжались несколько недель при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Представители Украины и России в итоге встретились в Беларуси, где 23 октября согласовали детали операции и подписали соответствующие документы.

Как сообщал OBOZ.UA:

Режим прекращения огня во временно оккупированных Олешках Херсонской области ввели для проведения гуманитарной операции. Она предусматривает доставку помощи гражданским, которые остаются в городе, а также подготовку к их эвакуации.

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что добилась заключения локального перемирия между Украиной и Россией для проведения эвакуации гражданских лиц из Олешек. Стороны договорились временно прекратить все военные действия в районе города, чтобы организовать помощь населению и подготовить безопасный коридор для эвакуации.

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