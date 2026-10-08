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"Жесткая эскалация со стороны России": Зеленский рассказал Кошти о погибших в результате ударов РФ и поблагодарил за транш. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read2 мин
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"Жесткая эскалация со стороны России": Зеленский рассказал Кошти о погибших в результате ударов РФ и поблагодарил за транш. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой. Источник: Telegram-канал президента.

Президент Украины Владимир Зеленский провел беседу с президентом Европейского совета Антониу Коштой, в ходе которой проинформировал его о последствиях последних российских ударов по Украине. Только в результате атак на Прилуки, Краматорск, Киев и другие города РФ погибли 78 человек и еще 215 получили ранения.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своём Telegram-канале. Президент Украины также поблагодарил Кошту за осуждение российских атак и поддержку Украины.

Российские атаки являются целенаправленным террором против украинцев, поэтому международные лидеры не должны игнорировать ситуацию.

"Это жесткая российская эскалация — террор против людей и жизни. И важно, чтобы лидеры не игнорировали то, что происходит", — подчеркнул президент.

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Отдельно Зеленский поблагодарил президента Европейского совета за транш в размере 1,2 млрд евро, который Украина получила накануне. Эти средства планируется направить на оборонные нужды государства, в частности на закупку дронов.

В ходе беседы стороны также обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Европейского Союза. В частности, речь шла о графике открытия следующих переговорных кластеров, энергетическом пакете на зиму и дальнейшей финансовой помощи.

Кроме того, Зеленский проинформировал Кошту о предстоящих контактах украинской делегации с представителями США. В ближайшее время также должна состояться встреча Зеленского, Кошты и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в результате авиаударов государства-агрессора РФ по Украине 7 октября погибли 25 жителей, около сотни получили ранения. Наибольшее количество жертв — в Прилуках Черниговской области, где произошло прямое попадание ракеты Х-101 в жилой дом. Там погибли 19 человек, в том числе пятеро маленьких детей.

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