Первый за многие годы визит главы Китая Си Цзиньпина в США не привел к прорыву в китайско-американских отношениях. Не помог даже торжественный прием, который устроил для Си президент США Дональд Трамп.

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Принципиальные для обоих государств противоречия остались далеки от разрешения. Об этом в эфире "Еспресо" заявил известный журналист и публицист Виталий Портников.

Встреча Трампа и Си не привела к прорыву

Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты не принес прорыва в ключевых вопросах между Вашингтоном и Пекином, убежден Портников.

Трамп устроил китайскому лидеру пышный прием. Однако существенного прогресса в решении принципиальных для обоих государств вопросов это не помогло достичь.

"Если говорить о результатах такого пышного государственного визита председателя Китайской Народной Республики в Соединенные Штаты, то он закончился тем, чем и должен был закончиться, – ничем. Никаких реальных конкретных результатов никто не может привести", – сказал Портников. Торжественность приема, по мнению журналиста, была важна для лидера КНР: она демонстрировала равноправие диалога с Трампом. Также публицист отметил, что непредсказуемость Трампа в его политике в отношении Китая уже не является преимуществом для США. Ведь за многочисленными угрозами и резкими решениями американского президента нет конкретных действий и движения к достижению поставленных целей. "Мы можем говорить что угодно о непредсказуемости Трампа, но он, на мой взгляд, для таких лидеров, как Си Цзиньпин или Путин, абсолютно предсказуем. Они видят, что он ничего такого серьезного сделать либо не может, либо не хочет, когда речь идет о них", – заявил журналист. Поэтому в итоге в отношениях США и Китая сохраняется статус-кво. И это не очень хорошая новость для Украины. Портников подчеркнул, что в настоящее время Украина не получает значительной прямой финансовой помощи от США, а американское оружие поступает, в частности, через механизмы закупок европейскими партнерами. В то же время Китай продолжает экономическое взаимодействие с Россией, в частности закупку российских энергоносителей. Как сообщал OBOZ.UA, 23 сентября Си Цзиньпин прибыл в США с первым с 2015 года визитом. Два лидера обсуждали, в частности, торговлю между США и Китаем, поставки редкоземельных металлов и вопрос о Тайване. Они также говорили про Украину и российско-украинскую войну. После встречи Трамп назвал переговоры с Си Цзиньпином "очень продуктивными"

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