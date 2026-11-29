Президент Украины Владимир Зеленский обратился к правительству восточной части Ливии после атаки Украины на военные корабли РФ у ливийского побережья. Он отметил, что российские военные суда перевозят оружие страны-агрессора, а значит, являются для Украины законными военными целями.

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Поскольку Украина уважает суверенитет Ливии, она била не по ливийским портам, а сама атака не была направлена против Ливийской национальной армии, двое офицеров которой погибли в результате удара. Об этом Зеленский сказал в интервью Al Jazeera.

Во время интервью президент Украины прокомментировал недавнюю атаку Украины на российские корабли в ливийских водах.

"По данным сил, базирующихся на востоке Ливии, которой управляют два враждующих правительства, в результате одного нападения на военный корабль в порту Бенгази на востоке Ливии погибли два морских офицера самопровозглашенной Ливийской национальной армии. Вторым (правительством. – Ред.) является международно признанное правительство в Триполи. Зеленский назвал российские военные корабли, перевозящие оружие, законными целями, но подчеркнул, что Украина не хочет эскалации в североафриканской стране", – передали слова президента в Al Jazeera.

Зеленский подчеркнул, что хочет четко дать ливийскому народу понять, что Киев уважает их суверенитет и не атаковал их или их порты.

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