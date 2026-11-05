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Зеленский встретился с президентом Португалии: названы ключевые вопросы переговоров. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
99
Зеленский встретился с президентом Португалии: названы ключевые вопросы переговоров. Видео
Зеленский встретился с президентом Португалии: названы ключевые вопросы переговоров. Видео

5 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру в Мадриде, Испания. Предметом разговора стало то, как Португалия может поддержать украинскую энергосистему и защиту жизни в Украине.

Также во время встречи главы государств говорили о возможностях совместного производства оружия. Об этом Владимир Зеленский сообщил в официальном Telegram-канале.  

Что известно

Во время встречи Зеленский поблагодарил президента Испании за соболезнования в связи с российским ударом по школе в Комышувахе Запорожской области, в результате которого на данный момент погибли 43 человека и до сих пор продолжается поисково-спасательная операция.

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"Встретился с президентом Португалии Антониу Жозе Сегуру в Мадриде. Поблагодарил за соболезнования в связи с российским ударом по обычной школе в Комышувахе, где люди получали гуманитарную помощь. Уже четвертые сутки там продолжается поисково-спасательная операция. На данный момент известно, что погибли 43 человека. Мои соболезнования родным и близким. Еще десятки людей могут оставаться под завалами. Одного человека, который считался пропавшим без вести, сегодня удалось найти живым", – написал Зеленский.

Он напомнил, что каждый день Россия атакует украинские города и общины дронами и ракетами. В результате этого много повреждений в энергетике, и восстанавливать все очень непросто.

По словам президента, во время встречи с Антониу Жозе Сегуру они обсудили, как Португалия может поддержать украинскую энергосистему и защиту жизни в Украине.

Также темой обсуждения стали возможности для совместного производства оружия.

"Говорили и о наших возможностях для совместного производства оружия. Очень рассчитываем, что будут новые шаги в поддержку", – говорится в материале.

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