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Зеленский встретился с королем Дании Фредериком X: названы ключевые вопросы переговоров. Фото

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read1 мин
327
Зеленский встретился с королем Дании Фредериком X: названы ключевые вопросы переговоров. Фото
Президент Украины Владимир Зеленский на аудиенции у короля Дании Фредерика X и кронпринца Кристиана вместе с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в Копенгагене (дворец Амалиенборг). Источник: Telegram-канал президента.

В среду, 11 ноября, президент Украины Володимир Зеленський встретился с королем Дании Фредериком X. Стороны обсудили последствия российских ударов по критической инфраструктуре Украины, защиту жизней, а также помощь раненым украинским военным и ветеранам.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Глава государства во время встречи проинформировал датского монарха о ситуации в Украине на фоне усиления российских атак.

Отдельное внимание уделили сотрудничеству в сфере безопасности, поддержке украинских защитников и их реабилитации.

"Сейчас усиливаются российские удары по нашей критической инфраструктуре, в частности по энергетике, по объектам, которые обеспечивают нормальную жизнь наших людей. Я рассказал Его Величеству о ситуации в Украине. Обсудили также сотрудничество в защите жизней и вопросах безопасности в целом, поддержку и реабилитацию раненых украинских воинов, наших ветеранов", – отметил президент.

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Зеленский подчеркнул, что Дания уже оказывает Украине помощь по этим направлениям, и Киев рассчитывает на продолжение совместной работы.

"Дания уже помогает по всем этим направлениям, и мы рассчитываем на продолжение совместных усилий. Ценим поддержку Его Величества, датского правительства и народа Дании. Благодарны за всю помощь", – добавил глава государства.

На встрече также присутствовали кронпринц Дании Кристиан и премьер-министр страны Метте Фредериксен.

Зеленский поблагодарил датскую сторону за поддержку Украины и помощь в условиях полномасштабной российской агрессии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина рассчитывает в ближайшее время получить новое оборудование датского производства и уже этой зимой испытать противобаллистическую систему FREYJA. К работе по усилению украинской противовоздушной обороны привлечены десять стран-партнеров.

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