В субботу, 28 ноября, в День памяти жертв голодоморов президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Во время встречи обсуждали запуск Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, а также создание международного компенсационного механизма со стороны России.

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Ален Берсе со своей стороны рассказал о новом плане действий Совета Европы, который предусматривает поддержку и восстановление Украины. Об этом сообщил президент в официальном Telegram-канале.

Что известно

"Встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Благодарю за этот визит в День памяти жертв голодоморов – ужасных преступлений против украинцев, за которые Россия так и не понесла справедливой ответственности. И сейчас мы видим, что, когда такие преступления сходят агрессору с рук, это лишь поощряет его совершать новые", – написал Зеленский.

Он подчеркнул, что очень важно добиться справедливости за войну, которую Россия развязала и не хочет заканчивать.

Запуск Специального трибунала по преступлениям России против Украины

Президент отметил, что на этой неделе Украина ратифицировала Расширенное частичное соглашение о руководящем комитете Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, которое закладывает основу для практического запуска трибунала и обеспечения его работы. Украина рассчитывает, что к этому соглашению присоединится как можно больше партнеров.

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Также во время встречи говорили и о прогрессе в создании международного компенсационного механизма и путях наполнения будущего компенсационного фонда, прежде всего за счет России.

Со своей стороны, Ален Берсе рассказал о новом плане действий Совета Европы для Украины, который предусматривает, в частности, поддержку наших ветеранов, женщин и детей, а также содействие восстановлению Украины.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Зеленский объяснил, какие гарантии безопасности нужны Украине, и высказался о присутствии иностранных войск. Так, надежные гарантии безопасности для Украины включают сильную армию, членство в ЕС и финансирование послевоенного восстановления страны. Именно такие гарантии, похожие на те, которые дает членство в НАТО, хочет получить наше государство.

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