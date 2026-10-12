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Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на российские атаки по энергетическим объектам

Даниил БорщДаниил Борщ
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Зеленский заявил, что Украина будет отвечать на российские атаки по энергетическим объектам
Украина будет реагировать на российские удары по энергетической инфраструктуре. Источник: Скриншот ролика

Украина будет реагировать на российские удары по энергетической инфраструктуре, с помощью которых РФ пытается усилить давление на украинцев в преддверии зимы. Российские войска продолжают атаковать электростанции, энергосети и другие важные объекты, что создает угрозу для миллионов граждан.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщают СМИ. По его словам, Украина располагает реальными возможностями для сдерживания российской эскалации и противодействия атакам на энергетический сектор.

Украина будет отвечать на удары по энергетической инфраструктуре

Россия продолжает обстреливать украинские энергетические объекты, пытаясь использовать зимний период как инструмент давления на население. Такие атаки напрямую влияют на повседневную жизнь миллионов людей и создают дополнительные проблемы для функционирования критически важной инфраструктуры.

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Зеленский подчеркнул, что Украина располагает необходимыми инструментами, чтобы не позволить Москве безнаказанно усугублять эскалацию.

Отдельно президент обратил внимание на попытки российского диктатора Владимира Путина использовать ситуацию на мировом энергетическом рынке в своих интересах.

По словам Зеленского, Путин пытается представить российские нефтеперерабатывающие заводы в качестве альтернативного источника поставок нефти на фоне сокращения мировых поставок из-за кризиса в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке.

Ситуация в энергетике и дипломатическое давление

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия остановит атаки на украинскую энергетическую инфраструктуру. Глава государства подчеркнул, что любые шаги по деэскалации должны быть взаимными и сопровождаться реальными гарантиями.

Его заявление прозвучало на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа, который призвал Киев прекратить удары по российским НПЗ.

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