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Зеленский с улыбкой ответил на вопрос, не делают ли его "козлом отпущения" за проблемы Трампа. Видео

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
Time to read2 мин
icon 1,0 т.
Зеленский с улыбкой ответил на вопрос, не делают ли его "козлом отпущения" за проблемы Трампа. Видео
Президент Владимир Зеленский. Архивное фото

Во время пресс-брифинга в Брюсселе журналист британского издания The Guardian спросил Владимира Зеленского, не делают ли его "козлом отпущения" за проблемы президента США. В ответ украинский лидер сделал паузу, улыбнулся и сказал, что это и есть его ответ.

Вопрос прозвучал 16 октября на фоне сложной ситуации для Трампа накануне промежуточных выборов в США. После реакции Зеленского журналисты в зале рассмеялись.

Журналист обратил внимание на низкую популярность Трампа, высокие цены на дизельное топливо в США и проблемы с войной на Ближнем Востоке, которую начала американская сторона. Он поинтересовался, чувствует ли Зеленский, что его делают ответственным за трудности американского президента.

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"У Трампа впереди довольно сложные промежуточные выборы, его популярность довольно низкая, цены на дизельное топливо в Америке довольно высокие, и война, которую он начал на Ближнем Востоке, идет не так, как ему хотелось бы. Не кажется ли вам, что к вам относятся именно как к козлу отпущения за все его проблемы?" — спросил представитель The Guardian.

Зеленский не стал подробно отвечать на вопрос. Он сделал драматическую паузу, улыбнулся и сказал: "Вот это и есть мой ответ".

После этого президент покинул пресс-конференцию, а присутствующие журналисты начали смеяться.

Споры вокруг дизельного топлива

Ранее Дональд Трамп обвинил Украину в обострении мирового дефицита дизельного топлива и росте цен на него. Американский президент также призвал Зеленского снизить интенсивность ударов.

9 октября Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По его итогам глава Белого дома объявил о договоренности о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

Согласно временной генеральной лицензии OFAC, соответствующее разрешение будет действовать до 7 апреля 2027 года.

10 октября появилась информация об усилении давления администрации Трампа на Украину после ослабления американских санкций в отношении российского дизельного топлива.

Как сообщал OBOZ.UA, чиновники администрации США требовали прекратить удары по российским НПЗ. В случае отказа они угрожали прекратить обмен разведывательными данными с Украиной.

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