Зеленский с улыбкой ответил на вопрос, не делают ли его "козлом отпущения" за проблемы Трампа. Видео

Во время пресс-брифинга в Брюсселе журналист британского издания The Guardian спросил Владимира Зеленского, не делают ли его "козлом отпущения" за проблемы президента США. В ответ украинский лидер сделал паузу, улыбнулся и сказал, что это и есть его ответ.

Видео дня

Вопрос прозвучал 16 октября на фоне сложной ситуации для Трампа накануне промежуточных выборов в США. После реакции Зеленского журналисты в зале рассмеялись.

Журналист обратил внимание на низкую популярность Трампа, высокие цены на дизельное топливо в США и проблемы с войной на Ближнем Востоке, которую начала американская сторона. Он поинтересовался, чувствует ли Зеленский, что его делают ответственным за трудности американского президента.

"У Трампа впереди довольно сложные промежуточные выборы, его популярность довольно низкая, цены на дизельное топливо в Америке довольно высокие, и война, которую он начал на Ближнем Востоке, идет не так, как ему хотелось бы. Не кажется ли вам, что к вам относятся именно как к козлу отпущения за все его проблемы?" — спросил представитель The Guardian.

Зеленский не стал подробно отвечать на вопрос. Он сделал драматическую паузу, улыбнулся и сказал: "Вот это и есть мой ответ".

После этого президент покинул пресс-конференцию, а присутствующие журналисты начали смеяться.

РЕКЛАМА

Споры вокруг дизельного топлива

Ранее Дональд Трамп обвинил Украину в обострении мирового дефицита дизельного топлива и росте цен на него. Американский президент также призвал Зеленского снизить интенсивность ударов.

9 октября Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным. По его итогам глава Белого дома объявил о договоренности о поставках российского дизельного топлива в США и на мировой рынок.

Согласно временной генеральной лицензии OFAC, соответствующее разрешение будет действовать до 7 апреля 2027 года.

Главные истории дня

10 октября появилась информация об усилении давления администрации Трампа на Украину после ослабления американских санкций в отношении российского дизельного топлива.

Как сообщал OBOZ.UA, чиновники администрации США требовали прекратить удары по российским НПЗ. В случае отказа они угрожали прекратить обмен разведывательными данными с Украиной.