Зеленский внес в Раду законопроект о возвращении декларирования для сотрудников СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который меняет порядок подачи деклараций военнослужащими и отдельными категориями работников сил безопасности. Документ предусматривает уточнение перечня лиц, которые могут отсрочить декларирование на время военного положения, а также правил открытого доступа к их декларациям.

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Соответствующие предложения содержатся в проекте закона №16220 "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно особенностей декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к декларациям в условиях военного положения". Документ сопровождается пояснительной запиской и сравнительной таблицей изменений в действующее законодательство.

Кого касаются изменения

В пояснительной записке отмечается, что действующий порядок позволяет отдельным категориям военнослужащих подавать декларации в течение 90 календарных дней после прекращения или отмены военного положения либо увольнения со службы.

Однако, как отмечают авторы законопроекта, этот механизм распространяется на широкий круг военнослужащих независимо от того, принимают ли они непосредственное участие в боевых действиях.

Из-за этого отсрочка декларирования касается не только тех, кто выполняет боевые задачи, но и военнослужащих тыловых, административных, обеспечивающих и других подразделений.

В документе подчеркивается, что характер службы последних не всегда создает объективные препятствия для своевременной подачи деклараций. Поэтому авторы предлагают разграничить эти категории и установить для них разные правила.

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Новые правила декларирования

Законопроект предусматривает сохранение отсрочки подачи деклараций для военнослужащих, которые непосредственно принимают участие в боевых действиях.

В частности, документ предлагает такие правила:

Военнослужащие Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы, Госспецсвязи, Управления государственной охраны, ВСУ и Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские полиции особого назначения, привлеченные к боевым действиям, смогут подавать декларации в течение 90 календарных дней после прекращения или отмены военного положения либо увольнения со службы.

Военнослужащие других государственных органов, непосредственно участвующие в боевых действиях на последний день установленного срока декларирования, будут иметь 90 календарных дней после прекращения военного положения, завершения непосредственного участия в боевых действиях или увольнения со службы.

Повторное привлечение к боевым действиям в течение определенного срока не будет основанием для его продления, приостановления или начала отсчета заново.

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В то же время военнослужащие, не подпадающие под специальные условия отсрочки, должны будут подавать декларации в общие сроки, установленные законодательством.

Отдельно законопроект предусматривает, что военнослужащие, которые не подавали декларации после 2021 года, должны будут сделать это в течение 90 календарных дней после вступления в силу нового закона, за исключением указанных в нем категорий.

Доступ к декларациям

Еще один блок изменений касается открытости деклараций в период военного положения.

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Законопроект предлагает уточнить, чьи декларации и уведомления о существенных изменениях в имущественном положении могут быть изъяты из открытого доступа по соображениям безопасности.

В частности, в открытом доступе предлагают оставить документы работников государственных органов, которые входят в состав сил безопасности, но не принимают непосредственного участия в боевых действиях.

Также предусмотрены дополнительные механизмы контроля за ограничением доступа к декларациям:

Руководители соответствующих государственных органов смогут направлять в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обращения об изъятии документов из открытого доступа.

Начальник или заместитель начальника Генерального штаба ВСУ сможет инициировать такое изъятие в отношении военнослужащих Вооруженных сил.

Лица, уполномоченные инициировать ограничение доступа, должны будут уведомлять НАПК об исчезновении оснований для такого решения в течение 10 рабочих дней.

НАПК ежегодно до 1 февраля должно публиковать обобщенную статистику о количестве деклараций, изъятых из открытого доступа, и результатах соответствующих проверок.

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Кроме того, документы отдельных категорий должностных лиц, в частности министров, народных депутатов, руководителей правоохранительных органов, судей и прокуроров, не будут подлежать изъятию из открытого доступа на основании предложенных норм.

Законопроект также предусматривает автоматическое восстановление открытого доступа к документам после прекращения военного положения, увольнения с должности, которая стала основанием для ограничения доступа, или поступления соответствующего уведомления в НАПК.

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