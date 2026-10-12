Зеленский указал на нюанс в позиции Трампа по поводу российского дизеля. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на возможность заключения с США соглашения о дизельном топливе. Он предложил увязать этот вопрос с защитой украинской энергетической инфраструктуры.

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По его словам, Украина готова не наносить удары по российской дизельной инфраструктуре, если будет гарантирована безопасность украинской энергосети. Об этом глава государства заявил в эфире американского телеканала.

Зеленский объяснил, при каком условии Украина готова не реагировать на российскую дизельную инфраструктуру

"Почему Америка не заключает с Украиной соглашение о дизельном топливе? Давайте предложим Украине соглашение о дизельном топливе. Мы влияем на то, движутся ли эти суда. Мы определяем, работают ли нефтеперерабатывающие заводы. Давайте сделаем это", – заявил президент.

Он отметил, что для Украины важнее всего вопрос электроэнергии. Если США смогут гарантировать защиту украинской энергосети, Украина не будет реагировать на российскую дизельную инфраструктуру.

"Для нас электроэнергия означает прежде всего помощь людям", – подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что электроэнергия нужна в первую очередь для оказания помощи людям, но также имеет значение для Европы, поскольку Украина подключена к европейской энергосистеме.

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По его словам, если украинскую энергетическую инфраструктуру не будут разрушать, страна сможет помогать государствам, испытывающим дефицит электроэнергии, благодаря более дешевому электроснабжению.

"Поэтому да, давайте подпишем соответствующее соглашение о поставках дизельного топлива с президентом Соединенных Штатов Америки", – сказал Зеленский.

Зеленский объяснил, почему экспорт российского дизельного топлива не должен повлиять на цены

Зеленский заявил, что не считает объемы российского экспорта дизельного топлива достаточными для влияния на мировые цены.

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"Я не считаю, что объем дизельного топлива, который будет экспортировать Россия, повлияет на цену. Мало того, мы же видим, что они могут экспортировать сегодня от 300 до 500 тысяч тонн в месяц. При том, что мировое потребление составляет 120 миллионов тонн в месяц. Какое влияние это может оказать? Я думаю, никакого. Если кому-то кажется, что может, – пусть", – сказал президент.

Он добавил, что считает аргументацию в отношении таких действий иной, и предложил США заключить с Украиной соответствующее соглашение.

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Зеленский также подчеркнул, что корни энергетического кризиса лежат на Ближнем Востоке, а влияние России на мировой рынок дизельного топлива незначительно.

"Если доля России в общем объеме дизельного топлива в мире составляет 2,2%, то какое влияние она оказывает на цену? Вот такая ничтожность", – заявил президент.

По его словам, если не давать Владимиру Путину возможности усиливать свое влияние, у него будет меньше рычагов давления и в других вопросах. Зеленский отметил, что российский лидер пользуется стремлением других к диалогу, в котором нет равноправия и справедливости.

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"Украина просто демонстрирует, что она нормальное независимое государство, готовое договариваться. Но позорить себя Украина не будет", – подчеркнул глава государства.

Как писал OBOZ.UA:

– 11 октября Дональд Трамп сделал неожиданное заявление об установлении "энергетического режима тишины" между Украиной и Россией. Он утверждает, что "перемирие" вступило в силу с момента публикации его поста. "Обе стороны дали на это согласие", – заверил лидер Белого дома.

– Владимир Зеленский в комментарии Axios сказал, что это объявление "стало новостью" для него. Впрочем, Киев готов к перемирию, если Москва не будет атаковать нашу энергетическую сферу.

– Позже, в традиционном вечернем обращении, украинский президент сказал, что"ВСУ получили все соответствующие приказы". Наша страна рассчитывает на "аналогичную готовность России и на согласие президента Соединенных Штатов Америки по этому вопросу".