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Зеленский рассказал, какое соглашение Трамп может заключить с Путиным в следующий раз, и призвал Европу к единству. Видео

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
icon 1,2 т.
Зеленский рассказал, какое соглашение Трамп может заключить с Путиным в следующий раз, и призвал Европу к единству. Видео
Президент Владимир Зеленский. Источник: Офис президента Украины

Следующее соглашение между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным может касаться поставок российского газа. Если Украина под давлением США не будет отвечать на российские атаки, стоит ожидать новых договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской газете The Financial Times. Он также призвал Европу укрепить единство на фоне российских гибридных операций и споров по поводу санкций.

Следующее соглашение Трампа с Путиным может касаться газа

Владимир Зеленский предположил, что после договоренностей о дизельном топливе следующее соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным может касаться поставок российского газа.

По словам президента Украины, если под давлением Трампа Украина не будет отвечать на российские атаки из-за заключенного соглашения о дизельном топливе, стоит ожидать новых договоренностей между США и Россией.

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"Вопрос будет в том, когда будет следующее соглашение. Возможно, следующим будет газ. Однозначно это будет газ", — заявил Зеленский.

Зеленский призвал Европу усилить санкционное давление на Россию

Президент Украины отметил, что европейские санкции наносят Путину ощутимые потери, однако пока не являются достаточными, чтобы остановить его. В то же время некоторые страны Европы продолжают получать российские энергоресурсы и не готовы поддерживать отдельные ограничения.

По словам Зеленского, споры по поводу нефтяного эмбарго и санкций против российской атомной отрасли ослабляют общую позицию европейских государств.

Президент подчеркнул, что без поддержки США противостоять российской агрессии сейчас очень сложно. Поэтому Европе необходимо срочно становиться сильнее и сплоченнее.

Россия испытывает Европу гибридными операциями

Зеленский также обратил внимание на угрозы, связанные с использованием беспилотников, в частности для Румынии, Молдовы, Германии, Польши и Болгарии.

Он назвал такие действия гибридными операциями, с помощью которых Путин постепенно проверяет реакцию других государств.

По мнению президента Украины, европейским странам необходимо действовать сообща, ведь разногласия в вопросах санкций и безопасности ослабляют их способность противостоять российскому давлению.

Как писал OBOZ.UA, на днях президент США Дональд Трамп договорился с российским диктатором Владимиром Путиным об увеличении поставок российского дизельного топлива на мировой рынок. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал эту сделку "слабым решением".

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