Зеленский ответил, верил ли, что Россия пойдет на полномасштабное вторжение в Украину. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что до начала полномасштабной войны не считал, что Россия решится на масштабное вторжение, несмотря на угрозы и давление Кремля. По его словам, он не ожидал, что российские войска пойдут на Киев через Беларусь, а Москва попытается захватить украинскую столицу за три дня.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью Стивену Бартлетту. Глава государства также объяснил, почему в начале вторжения Украина не располагала достаточно большой армией для защиты от наступления российских войск.

Почему Зеленский не ожидал полномасштабного вторжения

По словам президента, до начала большой войны он не верил, что Россия перейдет к полномасштабному вторжению, а также потребует от Украины признать оккупированные территории российскими.

"Я не думал, что будет полномасштабное вторжение. Чтобы мы отдали им Донбасс и признали его не украинским, а также признали Крым неукраинским. Другими словами, это была карта давления", – сказал Зеленский.

Он добавил, что не понимал, как партнеры могли знать о неизбежности масштабного нападения и не принять превентивных мер. Однако, несмотря на это, 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение.

Почему Россия не смогла захватить Киев за три дня

Зеленский подчеркнул, что в начале вторжения у Украины не было армии, сопоставимой с той, которую удалось сформировать во время полномасштабной войны. По его словам, численность украинских Вооруженных сил тогда была значительно меньше, чем сейчас.

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"Никто не ожидал, что они пройдут через Беларусь и будут наступать на столицу, поэтому у нас здесь не было сильных войск. Это абсолютный факт. У нас просто не было такой армии", – объяснил президент.

Он отметил, что впоследствии изменил законодательство, увеличив предусмотренную численность украинской армии с 200 тысяч до 250 тысяч военнослужащих. Сейчас, по словам Зеленского, украинская армия насчитывает около 800 тысяч человек.

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Президент подчеркнул, что сопротивление украинских военных сорвало планы России захватить столицу. Российские войска не смогли удержать оккупированные территории на севере Украины и были вынуждены отступить.

"Мы выстояли и уничтожили их. У них не было достаточно войск, чтобы удерживать оккупированные территории, и им пришлось отступить. Мы полностью вернули Киевскую область, Черниговскую область, весь этот фронт", – сказал Зеленский.

Каким был план России относительно Киева

Глава государства также заявил, что российское руководство недооценило украинцев и не смогло осознать, что Украина является отдельным независимым государством, а не частью России.

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По словам Зеленского, Москва рассчитывала, что украинская власть быстро потеряет контроль над ситуацией, президент покинет страну, а российский флаг заменит украинский.

"Мы увидели военную операцию, которая должна была продлиться три дня. (...) Они специально хотели захватить Киев за три дня и символически устроить какое-то зрелище псевдопобеды на Крещатике и на Майдане Независимости", – заявил президент.

Он также упомянул, что в российской военной технике украинские защитники находили парадную форму. Это, по его словам, свидетельствовало о том, что оккупанты рассчитывали быстро захватить столицу и провести там символический парад.

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Напомним, Владимир Зеленский заявил, что Россия регулярно сообщает о якобы успехах своей армии на фронте, однако эти заявления не соответствуют действительности. По словам президента, в 2026 году российские войска не добиваются побед на поле боя.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Украины после войны нужно вернуть 9,5 млн граждан, которые из-за российской агрессии покинули свои дома и сейчас находятся за границей. Президент подчеркнул, что возвращение украинцев необходимо, чтобы они могли жить на родине и участвовать в восстановлении страны.