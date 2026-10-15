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Зеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США

Иван ЧерленскийИван Черленский
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Зеленский ответил на вопрос, сможет ли Украина победить в войне с Россией без помощи США
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп. Источник: Getty Images

Украина сохранит независимость даже без помощи США, однако добиться от России перехода к переговорам будет значительно сложнее. В то же время при поддержке Вашингтона склонить Москву к дипломатическому завершению войны легче, хотя это также непростая задача.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану. Он подтвердил, что Украина может победить в войне, отвечая на вопрос, возможно ли это без поддержки американцев.

"Мы ни в коем случае не потеряем нашу независимую страну. Да, у нас будут огромные проблемы с тем, как подтолкнуть Путина к дипломатическому пути завершения этой войны, к переговорам. В этом и заключается проблема", — сказал глава государства.

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По словам Зеленского, при поддержке США склонить российского диктатора Владимира Путина к переговорам будет сложно, но все же проще, чем без участия Вашингтона. Он подчеркнул, что именно переговоры позволяют найти выход из войны.

Во время интервью президент Украины также прокомментировал действия американского лидера Дональда Трампа. Зеленский признался, что чувствует себя "преданным" после объявления перемирия в энергетической сфере и договоренности Трампа с Путиным по поводу дизельного топлива.

"Больно, когда президент Трамп выбирает одну сторону, не нашу сторону. Я думаю, что его советники ошибаются. Я не знаю, кто подталкивает его на неправильную сторону. Это неправильная сторона истории", — сказал глава государства.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине возникли перебои в работе военной версии Starlink во время движения. Из-за ограничения скорости терминалы начали терять связь, что привело к срыву ряда важных миссий Сил обороны.

Зеленский призвал американского предпринимателя Илона Маска возобновить работу Starlink, подчеркнув, что ограничения могут угрожать человеческим жизням. Украинская сторона стремится урегулировать ситуацию и рассматривает этот вопрос в контексте партнерских отношений с США.

Как писал OBOZ.UA, впоследствии бывший министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что работа Starlink на скорости до 160 км/ч восстановлена. В то же время в украинском оборонном ведомстве отметили, что SpaceX продолжает ограничивать работу терминалов Starshield при движении со скоростью свыше 161 км/ч.

В администрации президента США Дональда Трампа заявили, что не контролируют SpaceX и не причастны к ограничениям в работе Starlink в Украине. Тем временем сенатор-республиканец Том Тиллис объявил о намерении добиваться расследования, которое должно установить обстоятельства инцидента и виновных в нём.

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