Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев до сих пор не получил от американского президента Дональда Трампа однозначного ответа по поводу членства в НАТО. По его словам, пока США не дают четких сигналов о готовности поддержать вступление Украины в Североатлантический альянс.

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По словам главы государства, нынешняя команда в Вашингтоне подходит к этой теме с повышенной осторожностью. Об этом Зеленский рассказал в интервью британскому изданию BBC.

Фокус на гарантиях безопасности

Зеленский отметил, что консультации с американской и европейской сторонами продолжаются, но вступление в блок сейчас не входит в число главных пунктов этих переговоров. На нынешнем этапе партнеры сосредоточены прежде всего на формировании гарантий безопасности, а не на формальном присоединении Украины к НАТО.

Несмотря на текущую повестку, президент акцентировал, что перспектива членства в НАТО критически важна не только с точки зрения защиты государства. По словам Зеленского, для украинцев это означает реальные гарантии, а для экономики – важный ориентир для послевоенного восстановления и прихода инвестиций.

"Естественно, это важно для нашего народа. Это сигнал для восстановления, для инвесторов. Это гарантии, реальные гарантии", – рассказал Зеленский.

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Напомним, спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер раскрыл детали переговоров с Россией. Он считает, что послевоенные соглашения как для Украины, так и для РФ помогут им прийти к согласию по острому вопросу территории. При этом Кушнер не исключает возможности вступления Украины в НАТО.

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