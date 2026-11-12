Зеленский в Дублине провел ряд важных встреч с европейскими лидерами: о чем договорились. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Дублин провел ряд двусторонних и многосторонних встреч с европейскими лидерами, представителями ЕС и НАТО. Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Украины, энергетическую поддержку накануне зимы, финансовую устойчивость, гарантии безопасности, евроинтеграцию и участие Европы в переговорном процессе по завершению войны.

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О результатах встреч Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, партнеры обсудили конкретные потребности Украины для защиты от российских атак, поддержку энергетики и дальнейшую координацию дипломатических усилий.

Многосторонняя встреча друзей Украины

В Дублине состоялась многосторонняя встреча друзей Украины с участием крупнейших партнеров нашего государства. Зеленский поблагодарил за ее организацию Энди Бернэма, а также за участие президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Польши Дональда Туска, премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, Андриса Кулбергса, Кристена Михала, премьер-министра Дании Метте Фредериксен, президента Литвы Гитанаса Науседы, премьер-министра Ирландии Михола Мартина, председателя Совета министров Италии Джорджи Мелони, премьер-министра Канады Марка Карни, премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, президента Европейского совета Антониу Кошту, президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря НАТО Марка Рютте и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Основное внимание участники уделили усилению поддержки Украины на фоне постоянных российских атак. В частности, речь шла о ракетах для систем противовоздушной обороны, помощи энергетическому сектору и строительстве новых укрытий.

Также обсудили финансовую устойчивость Украины, новые взносы в программу PURL и гарантии безопасности. На следующей неделе в Берлине запланирована встреча Коалиции желающих, во время которой партнеры продолжат координацию.

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Отдельно Зеленский отметил решение Великобритании ввести новый пакет санкций против российского нефтяного сектора. По его словам, это первая страна, которая ввела ограничения против всех десяти крупнейших российских производителей нефти. Санкции должны ограничить ресурсы, за счет которых Россия финансирует войну.

Помощь Польши и европейская интеграция

Во время встречи с премьер-министром Польши Дональдом Туском Зеленский обсудил дипломатическую ситуацию, события на фронте и последствия российских ударов. Президент также поздравил польского премьера и весь польский народ с Днем независимости, который отмечали накануне, и поблагодарил Польшу за поддержку Украины.

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Отдельное внимание стороны уделили подготовке к зиме. В частности, обсудили, как Польша может помочь Украине усилить энергетическую устойчивость, а также увеличить возможности сообщения между двумя странами, в том числе для поставок топлива.

Также речь шла о европейской интеграции Украины и шагах, которые могут ускорить ее вступление в ЕС. Зеленский подчеркнул, что членство в Евросоюзе является одной из гарантий безопасности для Украины и всей Европы.

Кроме того, президент поблагодарил Туска за начало военных учений стран Коалиции желающих. Первый этап подготовки начался именно в Польше.

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С президентом Европейского совета Антониу Коштой и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен Зеленский обсудил итоги встреч в Абу-Даби и участие Европы в переговорном процессе с Россией.

По словам президента, европейские представители присутствовали на отдельных форматах переговоров, однако важно обеспечить полноценное участие Европы в дальнейшем дипломатическом процессе, особенно когда речь идет о безопасности континента, поддержке Украины и обязательствах, которые возьмут на себя европейские государства.

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Стороны также обсудили договоренности о дополнительной помощи Украине для прохождения зимы. Киев рассчитывает в ближайшее время получить энергетические и гуманитарные пакеты, а также поддержку в строительстве укрытий.

Отдельно скоординировали позиции по открытию двух последних переговорных кластеров и следующим шагам на пути вступления Украины в Евросоюз.

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ПВО и защита от российских атак

Во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Зеленский поблагодарил за постоянную поддержку Украины в защите воздушного пространства. Он подчеркнул, что ситуация остается сложной из-за большого количества российских ракет и беспилотников.

По словам президента, только за первую неделю месяца Россия запустила по Украине 115 ракет разных типов, тысячи управляемых авиабомб и реактивных "шахедов".

Среди основных проблем Зеленский назвал постоянный дефицит средств противодействия баллистическим ракетам, которыми Россия пользуется для разрушения украинской энергетической инфраструктуры. Дополнительные трудности создают перебои в работе Starshield вдоль линии фронта и на временно оккупированных территориях Украины. Это, по словам президента, существенно ограничивает возможности перехватывать реактивные "шахеды".

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Зеленский подчеркнул, что на фоне активизации трехсторонних переговоров Украина не должна остаться без необходимых ракет для систем ПВО. Он также заявил, что искусственные ограничения не способствуют миру, а работают на пользу агрессора.

Президент поблагодарил Рютте за готовность помочь Украине ракетами PAC-2 и PAC-3.

Сотрудничество с Чехией и поддержка железной дороги

Во время встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем Зеленский обсудил экономическое сотрудничество и европейскую интеграцию Украины. Президент проинформировал чешскую сторону о российских ударах по инфраструктуре и логистике, сложной ситуации в украинских городах и потребностях в восстановлении.

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По его словам, только за прошлый месяц российские войска поразили 60 локомотивов. Зеленский поблагодарил Чехию за решение поддержать "Укрзалізницю" локомотивами и выразил надежду на развитие новых форматов сотрудничества.

Президент также отметил визит чешской бизнес-делегации в Украину, в ходе которого стороны проработали конкретные совместные проекты. В этом году товарооборот между странами вырос, и Украина заинтересована в дальнейшем развитии экономических отношений.

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Переговоры с Макроном: последствия российских ударов по энергетике

С президентом Франции Эмманюэлем Макроном Зеленский обсудил итоги многосторонней встречи в Дублине и согласовал позиции перед заседанием Коалиции желающих в Берлине.

Президент подчеркнул важность полноценного участия Европы в переговорах. По его словам, партнеры внимательно следят за дипломатическим процессом, и европейские государства должны быть не просто проинформированы о нем, а непосредственно вовлечены.

Отдельно стороны обсудили ситуацию на фронте и последствия российских атак. Зеленский сообщил, что сложная ситуация сложилась во многих городах и общинах Винницкой, Ровенской, Киевской, Днепровской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Донецкой областей и Запорожской области.

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По словам президента, только с начала месяца Россия целенаправленно нанесла более 310 ударов по объектам энергетики Украины. На момент его сообщения почти 700 тысяч семей оставались без электроснабжения. Украина делает все возможное для восстановления, однако нуждается в поддержке партнеров.

Италия поможет усилить ПВО

Во время встречи с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони Зеленский рассказал о переговорном процессе, в частности о встречах в Абу-Даби и следующих дипломатических шагах.

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Стороны согласились с важностью полноценного вовлечения Европы в процесс завершения войны, обсуждения гарантий безопасности и будущего европейского континента.

"Обсудили также оборонные потребности Украины на фоне постоянных российских ударов по нашим городам и энергетической инфраструктуре. Прежде всего это усиление нашей ПВО и ракеты для систем, которые критически необходимы для защиты людей этой зимой", – рассказал президент.

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Зеленский поблагодарил Мелони и Италию за постоянную помощь и поддержку Украины.

Европейские советники по нацбезопасности и переговоры с США

В Дублине Зеленский также встретился с советниками по вопросам национальной безопасности стран Е4 – Великобритании, Германии, Франции и Италии, а также представителями Европейской комиссии и Европейского совета.

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Президент поблагодарил их за участие в коммуникации с американской стороной, конструктивную работу и поддержку Украины.

Участники встречи обсудили переговоры, которые проходили в последние недели и дни в Брюсселе и Абу-Даби. По словам Зеленского, стороны положительно оценивают возобновление переговорного процесса, однако поиск решений для завершения войны должен быть реалистичным, прагматичным и предусматривать максимально широкое участие Европы.

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Также обменялись мнениями накануне встречи Зеленского с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Она должна была состояться в тот же день в Дублине после поездки американской стороны в Россию.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский в Дублине обратился к участникам саммита Европейского политического сообщества. Президент подчеркнул, что диктатор Путин сказал своему окружению, что хочет уничтожить жизнь в больших городах Украины. С этим связаны регулярные российские удары по Киеву, Днепру, Харькову, Запорожью, Одессе, Херсону и другим городам.