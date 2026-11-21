Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому диктатору Владимиру Путину не удалось втянуть Китай в сценарий нового передела мира. Пекин не поддержал такие намерения, а вопрос Украины во время встречи лидеров США, КНР и России не поднимался.

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Об этом глава государства сообщил в ответах журналистам 21 ноября. Он прокомментировал итоги трехстороннего саммита.

По словам Зеленского, встреча не стала повторением Ялтинской конференции. Он напомнил, что Путин, комментируя такое сравнение, говорил о закреплении исторической победы над нацизмом и фашизмом. Однако, по мнению украинского президента, настоящая цель российского диктатора заключалась в другом – переделе мира и изменении границ.

"Китай не дал себя втянуть. Соединенные Штаты Америки – я не знаю, что там происходило между ними на двусторонней встрече с Россией, но об Украине речь не шла, публично ничего не было. То есть изменить границы мира не удалось", – отметил глава государства.

Он также заметил, что если бы целью встречи действительно было подтверждение победы над фашизмом, то за столом переговоров должны были бы быть США, Европа и Украина. России, подчеркнул Зеленский, среди участников такой встречи быть не должно.

Саммит украинский президент назвал очень неудачным для Москвы: Путин не получил желаемого результата, а вскоре Украина подверглась массированному ракетному удару.

"Мы видели его реакцию. Реакцию, к сожалению, мы видели в Украине. Ночью был массированный обстрел – 111 ракет. Если Путин хотел снова напомнить миру, кто он такой, мы и не забывали, что он террорист и убийца", – сказал Зеленский.

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Как сообщал OBOZ.UA, ранее в интервью NBC News президент Украины также упоминал встречу Дональда Трампа и Путина на Аляске в августе 2025 года. По словам Зеленского, тогда два лидера обсуждали условия завершения войны, приемлемые для России, в частности территориальные вопросы. Российский диктатор уверял американского президента, что его армия захватит восточную часть Украины за три-пять месяцев.

Однако, как подчеркнул глава государства, примерно через 15 месяцев позиции сторон на востоке почти не изменились, тогда как Россия за это время понесла очень серьезные потери. Зеленский назвал убежденность крупных держав в своем праве самостоятельно решать судьбу других стран "огромной ошибкой".

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Также мы писали, что в интервью CNN Зеленский прокомментировал слова Дональда Трампа, который назвал Путина своим другом. Украинский президент подчеркнул, что для Украины глава Кремля является врагом и убийцей. По его мнению, подобная риторика может создавать у российского диктатора ощущение, что он не испытывает достаточного давления и может продолжать войну.

В то же время Зеленский назвал США сильнейшим потенциальным посредником в переговорах с Россией, поскольку у Вашингтона есть рычаги влияния на Путина. Китай, по его словам, пока не проявляет желания присоединяться к переговорному процессу.

Напомним, 19 ноября состоялась трехсторонняя встреча Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. Перед этим американский лидер провел отдельные переговоры с главой КНР и главой Кремля.