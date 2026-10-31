Зеленский и Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором: все подробности

Президент Украины Володимир Зеленський и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Турции обсудили вопросы, связанные с безопасностью в Черном море. По итогам встречи главы государств договорились работать над черноморским зерновым коридором.

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В частности, важно, чтобы этот коридор существовал и был эффективным. Об этом Зеленский и Эрдоган сообщили на совместной пресс-конференции.

Что сказал Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что во время нынешних переговоров в рамках визита Владимира Зеленского в Турцию президенты подробно обсудили усилия, направленные на обеспечение мира в Украине, а также ситуацию с безопасностью в Черном море.

В частности, предметом разговора стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

"С самого начала войны мы прилагаем активные усилия для поддержания безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Однако на фоне недавней эскалации мы наблюдаем, что конфликт перекинулся и на Черное море. Очевидно, что атаки на гражданские суда и шаги, усиливающие эскалацию в Черном море, никому не принесут пользы", – сказал Эрдоган.

Он отметил, что такие российские атаки абсолютно неприемлемы.

По его словам, будут продолжаться переговоры со сторонами ради восстановления безопасности судоходства в Черном море.

"Мы намерены вести переговоры с Россией и таким образом продвигать этот процесс. Сегодня мы также в очередной раз подтвердили нашу приверженность территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, которая является нашим стратегическим партнером", – сказал Эрдоган.

Также он напомнил о том, что вступление в силу соглашения о свободной торговле с 1 октября 2022 года стало важным шагом для двусторонних экономических и торговых отношений между Украиной и Турцией.

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Что сказал Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что во время нынешней встречи с президентом Турции договорились с Эрдоганом работать над черноморским зерновым коридором. Важно, чтобы коридор был и чтобы он был эффективным.

По словам Зеленского, значительная часть разговора была посвящена Черному морю.

Глава государства подчеркнул, что Россия своей агрессией еще с 2014 года создает сложную ситуацию с безопасностью в Черном море.

"Турция последовательно поддерживает наш суверенитет, территориальную целостность, наши шаги, которые могут защитить безопасное судоходство в Черном море, восстановить нормальные условия жизни в Черноморском регионе", – отметил Зеленский.

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Он отметил, что с президентом Эрдоганом они обсудили некоторые идеи и предложения, которые могут помочь – прежде всего это касается продовольственной безопасности.

Он также добавил, что символично, что эта встреча состоялась в Международный день Черного моря.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в сентябре Украина и Европа договаривались о совместных шагах по защите зернового коридора в Черном море, который пытается сорвать Россия. Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига сослался на свой телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас, который состоялся на фоне новой волны массированных ударов РФ по Украине.