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Зеленский рассказал о разговорах с Трампом по поводу атак на российские НПЗ: какие условия выдвинула Украина. Видео

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
459
Зеленский рассказал о разговорах с Трампом по поводу атак на российские НПЗ: какие условия выдвинула Украина. Видео
Президент Владимир Зеленский. Источник: Скриншот из видео.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, пока Россия продолжает атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру. Во время разговоров с президентом США Дональдом Трампом и его командой украинская сторона объяснила свою позицию относительно таких атак.

Об этом Зеленский сказал в интервью телеканалу Fox News. Президент отвечал на вопрос журналиста о том, просил ли Трамп Украину не наносить удары по российским НПЗ.

Глава государства подтвердил, что у него было несколько разговоров с Трампом и его командой относительно украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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Украина объяснила американской стороне, что не может оставлять без ответа российские удары по своей территории.

"Мы отметили, что не можем просто оставить без ответа ситуацию, когда Россия атакует нашу энергетическую инфраструктуру, убивает наших людей, наносит удары по объектам электроэнергетики, нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам", – подчеркнул президент.

Он также объяснил, при каких условиях Украина могла бы воздержаться от атак на российские НПЗ. Киев настаивает на взаимности: если Россия прекратит наносить удары по украинской энергосистеме, Украина готова обсуждать прекращение ударов по соответствующим объектам на территории РФ.

"Мы сказали: если вы хотите, чтобы мы не наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, то и Россия не должна атаковать нашу энергосистему", – отметил Зеленский.

Президент Украины добавил, что во время общения с американским лидером считает необходимым говорить о реальной ситуации, в частности о последствиях российской агрессии.

"Я должен поделиться с президентом правдой, реальной ситуацией. Америка не может помочь России. Президент Трамп не может помочь Путину", – заявил он.

Кроме того, Зеленский озвучил конкретное предложение американской стороне.

Если США хотят, чтобы Украина в течение месяца не атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы, Вашингтон должен предоставить Киеву дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot на этот период.

"Если вам нужно, чтобы мы в течение месяца не наносили удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, – дайте мне "Пэтриоты" на один месяц", – сказал президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина имеет право отвечать на обстрелы, которые осуществляет государство-агрессор Россия. Наши удары по нефтепереработке противника не влияют на глобальные цены на топливо, в частности на стоимость бензина и дизеля в Соединенных Штатах.

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