Зеленский рассказал, когда украинские переговорщики отправятся в США

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Трамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымТрамп идет ва-банк перед выборами в Конгресс: поможет ли ему Путин и при чем здесь Украина. Интервью с БезсмертнымКличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностейКличко обратился в полицию США после смерти Хайден Панеттьери: что он узнал о судьбе пропавших семейных драгоценностей"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лиги"Все, сдулась": Магучих призналась, что украинцы озадачили ее хейтом после Бриллиантовой лигиОтключения света в Украине. ИллюстрацияУкраинцам отключают свет в экстренном режиме: в Киеве и некоторых областях действуют аварийные отключенияИллюстрация - женщина держит банковскую карточкуВ Украине вводят ограничения на переводы с карты даже родственникам: сколько денег можно отправить"10 из 10" против "крайне не понравилось": читательский клуб OBOZ.UA оценил "Похороненные в небе" и делится честными отзывами"10 из 10" против "крайне не понравилось": читательский клуб OBOZ.UA оценил "Похороненные в небе" и делится честными отзывамиВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоВ Киеве вблизи многоэтажек обнаружили три недетонированных баллистических ракеты РФ. Подробности, видео и фотоОтключения света в Украине. ИллюстрацияРоссия хочет "отключить" три АЭС в Украине и оставить Киев без света: раскрыт секретный план Кремля на зиму"Наконец-то мозги заработали": в России едко оценили решение "новой любовницы Путина" из-за отстранения от фигурного катания"Наконец-то мозги заработали": в России едко оценили решение "новой любовницы Путина" из-за отстранения от фигурного катанияВ Италии обнаружили село, где женщины живут удивительно долго: в чем секретВ Италии обнаружили село, где женщины живут удивительно долго: в чем секрет

Зеленский рассказал, когда украинские переговорщики отправятся в США

Иван Черленский
Иван Черленский
Time to read1 мин
icon 105
Зеленский рассказал, когда украинские переговорщики отправятся в США
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские переговорщики отправятся в США 9 октября. Встречи с американской стороной состоятся 9–10 октября.

Об этом Зеленский заявил во время визита в Прилуки в Черниговской области, где он находился вместе с министром иностранных дел Великобритании Эдом Милибендом. Его слова цитирует Reuters.

Президент также прокомментировал слова государственного секретаря США Марко Рубио о дипломатическом тупике в мирных переговорах. Зеленский призвал Вашингтон усилить давление на Россию, а не обсуждать с ней возможные экономические проекты.

Читайте также
Остап ЯрышОстап Ярыш
icon 9,1 т.
Двухпартийный удар по Москве: сенаторы требуют от Трампа наконец запустить санкционное оружие против России
icon 9,1 т.
Двухпартийный удар по Москве: сенаторы требуют от Трампа наконец запустить санкционное оружие против России
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 4,3 т.
"Мы будем первыми, кто пострадает": Ле Пен заявила об угрозах, связанных с вступлением Украины в ЕС
icon 4,3 т.
"Мы будем первыми, кто пострадает": Ле Пен заявила об угрозах, связанных с вступлением Украины в ЕС
Иван ЧерленскийИван Черленский
icon 4,5 т.
В Кремле ответили, поздравлял ли Трамп Путина с днём рождения
icon 4,5 т.
В Кремле ответили, поздравлял ли Трамп Путина с днём рождения

"Нельзя, с одной стороны, договариваться с Россией о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой — говорить о дипломатическом тупике. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте ей всю экономику. Зашейте России рот. Не кормите их своими продажами, введите санкции на их оружие", — сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что пока не видит перспектив для урегулирования войны России против Украины путем переговоров. По его словам, ситуация напоминает стратегический тупик, выйти из которого можно либо через переговорное соглашение, либо путем эскалации.

В то же время Рубио отметил, что США готовы играть конструктивную роль в поиске дипломатического решения, если для этого появится возможность. По его словам, Вашингтон продолжает изучать возможности для переговорного урегулирования.

Рубио также заявил, что Россия ставит своей целью полный контроль над Донецкой областью, тогда как для Украины такое условие неприемлемо.

Похожие темы
Переговоры Украины и СШАполитикаСШАРоссия (тег)Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться