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Зеленский рассказал, кого рассматривают на должность посла Украины в США

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
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Зеленский рассказал, кого рассматривают на должность посла Украины в США
Владимир Зеленский. Иллюстративное фото. Источник: Скриншот ролика

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о кандидатуре на должность посла Украины в Соединенных Штатах Америки. По словам президента, на эту должность рассматривали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палицы.

Консультации по этому вопросу еще будут продолжаться. Об этом Зеленский заявил на встрече с представителями СМИ.

Что известно

"Мы обсуждали кандидатуры Юлии Свириденко, Дмитрия Кулебы, Павла Палицы, потому что у него есть американское образование, знание языка, там нужно много работать именно по военным вопросам, и его знает Трамп", – сказал глава государства.

По его словам, Павел Палица был бы хорошим послом, но он этого не хочет, объяснив это тем, что не уедет из Украины.

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"Сказал: "На фронт меня, верните меня срочно в бригаду. Я никуда из Украины не уеду", – отметил президент.

Он добавил, что консультации по этому вопросу еще будут продолжаться.

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