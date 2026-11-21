Президент Украины Владимир Зеленский предупредил российского диктатора Владимира Путина о судьбе Крымского моста. Тот должен понять, что переправа в любом случае не уцелеет.

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Об этом Зеленский сказал в интервью NBC News. Он подчеркнул, что Крымский мост является вполне законной целью для Сил обороны Украины.

"Мы будем отвечать на его (Путина – Ред.) атаки на наши мосты. Он должен понять, что этот мост в любом случае не устоит", – заявил президент, напомнив, что Путин использует эту переправу для милитаризации временно оккупированных РФ украинских территорий.

Крымский мост Россия построила после оккупации украинского полуострова в 2014 году. Страна-агрессор внесла изменения в свою конституцию, объявив Крым российской территорией. Однако международное сообщество не признает российских претензий на полуостров.

"Конечно, это не соответствует действительности. Никто в мире этого не поддержал. Никто не может признать эти земли частью территории России. Это временно оккупированные территории...Это за пределами всякого уважения к территориальной целостности и суверенитету – это то, что он начал делать после 2014 года", – отметил президент.

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Комментируя недавние украинские удары по Крымскому мосту, Зеленский напомнил, что РФ с начала этого года поставила себе цель уничтожить нашу логистику. Из-за этого под обстрелами оказались объекты "Укрзалізниці" и мосты.

"Конечно, мы должны были ответить им. И, конечно, мы ответили ударами по Крымскому мосту", – сказал гарант.

Мы показывали спутниковый снимок, на котором видны повреждения железнодорожного полотна Крымского моста как минимум в трех местах. Одно из них расположено возле крепления последней уцелевшей арки переправы. После третьей атаки движение поездов по мосту вновь перекрыли.

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Как сообщал OBOZ.UA, канцлер Германии Фридрих Мерц назвал очередное повреждение Керченского моста четким сигналом о слабости России. По его мнению, удар Украины по стратегическому объекту демонстрирует уязвимость страны-агрессора и должен заставить Москву задуматься о прекращении войны.