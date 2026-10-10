Зеленский назначил посла Украины в ЕС: что о нем известно и какие задачи поставил президент

9 октября президент Украины Владимир Зеленский назначил Тараса Качку послом Украины в Европейском союзе. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте главы государства. Новый посол уже обозначил основные задачи, над которыми будет работать на этой должности.

Видео дня

Качка сообщил о назначении на своей странице в Facebook. Он поблагодарил президента за доверие и подчеркнул, что продолжит работать над интеграцией Украины в ЕС. Среди первоочередных задач дипломат назвал обеспечение финансовой поддержки, в частности оборонных средств, а также расширение присутствия украинской оборонной промышленности на европейском рынке.

Приоритеты нового посла

Тарас Качка отметил, что интеграция Украины в ЕС охватывает не только переговоры о членстве. Важно также постепенно объединять украинскую экономику с европейским рынком, обеспечивать беспрепятственную торговлю и адаптировать работу государственных институтов к европейским правилам.

По словам дипломата, эти процессы напрямую связаны с финансовой стабильностью и безопасностью Украины. В условиях войны государству нужны финансовая помощь, сильная армия и оборонная промышленность, способная полноценно работать вместе с европейскими партнерами.

"Наша глобальная миссия как посла заключается в том, чтобы этот „файл" и в дальнейшем оставался в приоритете, а Украина быстро интегрировалась в ЕС", — написал Качка, имея в виду комплекс вопросов, связанных с Украиной, в повестке дня Евросоюза.

РЕКЛАМА

Финансы и оборона

Одной из главных задач нового посла станет обеспечение своевременного поступления европейской финансовой помощи в Украину. Особое внимание он планирует уделить финансированию оборонной сферы.

По прибытии в Брюссель Качка намерен сосредоточиться на стабильной финансовой поддержке Украины в 2026–2027 годах, а также на макрофинансовой помощи на последующие периоды.

Еще одно направление работы — интеграция украинских рынков в европейское пространство. Речь идет об оборонной промышленности, металлургии, аграрном секторе и электроэнергетике. Также дипломат планирует работать над развитием совместных логистических связей и цепочек поставок.

Главные истории дня

Переговоры о вступлении

Отдельным приоритетом остаются переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз. Качка подчеркнул, что решение об открытии переговорных кластеров требует согласия всех 27 государств-членов ЕС.

По его словам, президент Украины ведет диалог с европейскими лидерами, который имеет важное значение для продвижения переговорного процесса. В то же время правительство, Верховная Рада и другие государственные институты должны проделать необходимую работу для открытия остальных кластеров.

РЕКЛАМА

Также Украина стремится получить положительную оценку Европейской комиссии относительно выполнения условий первого переговорного кластера "Основы".

Качка подчеркнул, что европейская интеграция требует совместной работы парламента, правительства и общества. Он заявил о готовности помогать всем, кто вовлечен в этот процесс.

Биография и карьера

Тарас Качка родился 28 июля 1979 года в поселке Димитрово Кировоградской области. Получил юридическое образование в Международном научно-техническом университете и Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. В 2004–2005 годах изучал государственное управление в Национальной школе государственного управления в Варшаве.

РЕКЛАМА

В 2001 году Качка начал работать в Центре европейского и сравнительного права Министерства юстиции Украины. В 2005–2011 годах занимал руководящие должности в подразделениях Министерства финансов, занимавшихся гармонизацией законодательства. В 2011 году возглавил Департамент международных экономических отношений Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В 2014–2015 годах Качка работал вице-президентом по стратегическому развитию и исполняющим обязанности президента Американской торговой палаты в Украине. В 2016–2017 годах был заместителем исполнительного директора Фонда "Возрождение".

РЕКЛАМА

В сентябре 2019 года его назначили заместителем министра экономики Украины — торговым представителем Украины. На этой должности он занимался вопросами международной торговли и продвижением экономических интересов страны. Качка также принимал участие в переговорах по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

В июле 2025 года Качка стал вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины в правительстве Юлии Свириденко. Он занимал эту должность до 14 июля 2026 года.

Тарас Качка является автором монографии о борьбе с отмыванием денег и принимал участие в подготовке издания "Конституционные акты Европейского Союза". Женат, имеет троих детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал , как еврокомиссар признал, что вступление Украины укрепит аграрный потенциал ЕС.