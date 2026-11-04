Зеленский прилетел с рабочим визитом в Испанию: что известно о запланированных встречах

В среду, 4 ноября, президент Владимир Зеленский прибыл в Испанию, где проведет важные встречи и переговоры. Среди главных тем визита – усиление противовоздушной обороны и развитие оборонного сотрудничества.

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Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. Также глава государства анонсировал встречу с американцами, которая состоится в ближайшие дни.

Зеленский сообщил о ряде встреч

"Впереди важные встречи и переговоры в Мадриде. Первый приоритет – усиление ПВО для Украины, защита наших людей, развитие оборонного сотрудничества и производства", – написал украинский лидер.

Зеленский выразил благодарность Испании за поддержку Украины и отметил, что стороны работают над новыми форматами помощи.

Кроме того, в ближайшие дни президент планирует провести переговоры с представителями США. Украина координирует с партнерами дальнейшие действия, чтобы достичь конкретных договоренностей в сфере безопасности и продвинуться к миру.

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"Защита от российских ударов и восстановление мира необходимы. Благодарю каждого, кто помогает Украине", – отметил Зеленский.

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