Зеленский прибыл с визитом в Данию и анонсировал важные встречи. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Что известно о Владиславе СоколовеКрокодил, 17 автомобилей у мамы и миллиарды на защите энергетики: OBOZ.UA узнал подробности о фигурантах громкого делаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаДжошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоОккупанты атаковали "Епіцентр" в Кропивницком: вспыхнул пожар, есть пострадавшие. Фото и видеоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоРоковая женщина: как выглядит китайская шпионка, соблазнившая главу Nvidia и обрушившая акции компании. ФотоШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийШанс на повышение лучше провалить. Почему Украина должна проиграть Лигу нацийСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistСША предложили изменить границы областей Украины, чтобы Россия могла объявить о полном захвате Донбасса – The EconomistЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилЭктор Хименес-Браво объявил "конкурс на жену" и попросился стать новым "холостяком": Григорий Решетник ответилУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеУмер "один из лучших украинских поэтов", который не гнался за наградами и оставил колоссальное творческое наследиеИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. ФотоИзбил и изнасиловал женщину: полицейские Киева задержали злоумышленника. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Зеленский прибыл с визитом в Данию и анонсировал важные встречи. Видео

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
156
Зеленский прибыл с визитом в Данию и анонсировал важные встречи. Видео
Зеленский прибыл с визитом в Данию и анонсировал важные встречи. Видео

10 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию. Глава государства планирует провести встречу с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и посетить ведущие оборонные компании.

Кроме того, запланирована аудиенция у короля Фредерика X и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии. Президент также анонсировал новый оборонный пакет от Дании. Об этом Зеленский отметил в официальном Telegram-канале.

Что известно

"Прибыл с командой в Данию для встречи с премьер-министром Метте Фредериксен, датскими парламентариями и ведущими оборонными компаниями. Запланирована также аудиенция у короля Фредерика X и отдельная встреча с премьер-министрами Дании, Норвегии, Швеции, Исландии и Финляндии", – написал президент.

Читайте также
Роман ПрядунРоман Прядун
43,6 т.
"Большая сделка" Трампа по Украине и Европе и требования Кремля: главные интриги переговоров в Абу-Даби. Интервью с Котовым
43,6 т.
"Большая сделка" Трампа по Украине и Европе и требования Кремля: главные интриги переговоров в Абу-Даби. Интервью с Котовым
Анна ЯкубецАнна Якубец
33,1 т.
Переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились: есть ли шансы на прорыв. Главные заявления
33,1 т.
Переговоры в Абу-Даби на сегодня завершились: есть ли шансы на прорыв. Главные заявления
Алексей КопытькоАлексей Копытько
17,3 т.
Сначала Донбасс, потом Харьков? Кремль готовит Украине новый территориальный шантаж
17,3 т.
Сначала Донбасс, потом Харьков? Кремль готовит Украине новый территориальный шантаж

Он подчеркнул, что главным остается наша безопасность и укрепление защиты.

Президент также анонсировал новый оборонный пакет от Дании.

"Будут новые шаги для усиления оборонных возможностей Украины – сильный оборонный пакет от Дании. Спасибо за эту поддержку", – отметил глава государства.

Дания помогает Украине с начала российской агрессии

Президент отметил, что Дания с первых дней полномасштабной войны рядом с Украиной и остается одним из самых надежных партнеров, лидеров в различных форматах, которые помогают защищать жизни. Глава государства поблагодарил датский народ за поддержку в тяжелые для Украины времена.

"Благодарим датский народ и правительство за неизменную поддержку и конкретные решения, которые помогают нам твердо стоять на ногах", – написал президент.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Зеленский в интервью датскому изданию DR Nyheder объяснил позицию Украины по Донбассу. Так, Украина не согласится отдать Донбасс России в обмен на обещания безопасности, поскольку это не будет гарантировать окончания войны. Президент Владимир Зеленский убежден, что российский диктатор Владимир Путин лишь сделает паузу, а впоследствии снова попытается захватить украинские территории. 

facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!