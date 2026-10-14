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Зеленский прибыл с визитом в Великобританию: запланированы встречи с королем Чарльзом III и премьер-министром Бернемом. Видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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Зеленский прибыл с визитом в Великобританию: запланированы встречи с королем Чарльзом III и премьер-министром Бернемом. Видео
Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Источник: Скриншот

В среду, 14 октября, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Великобританию. В частности, он встретится с премьер-министром Энди Бернемом.

Также у главы государства запланирована аудиенция у короля Чарльза III. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

"Уже в Великобритании вместе с командой. Сегодня запланирована аудиенция у Его Величества короля Чарльза III. Также состоится важная встреча с премьер-министром Энди Бернемом", – говорится в сообщении.

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Президент добавил, что темой для общения с британскими политиками станет широкий спектр вопросов безопасности. Кроме того, он анонсировал подготовку решений, "которые укрепят нас".

Зеленский прибыл с визитом в Великобританию: запланированы встречи с королем Чарльзом III и премьер-министром Бернемом. Видео

Зеленский прибыл в Великобританию. Источник: Скриншот

Зеленский прибыл с визитом в Великобританию: запланированы встречи с королем Чарльзом III и премьер-министром Бернемом. Видео

Зеленский прибыл в Великобританию. Источник: Скриншот

Зеленский прибыл с визитом в Великобританию: запланированы встречи с королем Чарльзом III и премьер-министром Бернемом. Видео

Зеленский прибыл в Великобританию. Источник: Скриншот

Информация о визите Зеленского была опубликована на сайте британского правительства. Там подчеркнули, что приезд украинского лидера связан с тем, что Великобритания призывает международных партнеров ужесточить санкции против России.

"Президент Зеленский прибудет в Великобританию сегодня утром, поскольку Великобритания призывает международных партнеров ужесточить санкции против России и усилить давление на Путина, чтобы тот уважал призывы Соединенных Штатов к прекращению огня в энергетике", – говорится в сообщении.

Великобритания пообещала усилить поддержку Украины

Накануне встречи Зеленского с британским премьером Энди Бернемом последний подчеркнул, что поддержка Украины имеет ключевое значение для безопасности Великобритании и обеспечения украинских военных необходимой техникой для противодействия российской агрессии.

"Мое послание украинскому народу не могло быть яснее: мы с вами столько, сколько нужно, и мы будем идти дальше и быстрее в нашей поддержке вашей мужественной борьбы за мир в Европе. Это не просто правильно, а необходимо. Нельзя допустить, чтобы агрессия России увенчалась успехом на нашем континенте", – заявил глава британского правительства.

Бернем также поручил министрам подготовить новые пакеты санкций, военной помощи и финансовых мер, чтобы обеспечить Украине неотложную поддержку уже в ближайшие недели.

Как писал OBOZ.UA, 13 октября Зеленский заявил, что на этой неделе Украина ожидает решения о поддержке со стороны международных партнеров и продвижения переговоров о вступлении в Европейский Союз. По его словам, Киев планирует до конца 2026 года открыть все шесть переговорных кластеров, а в ближайшие дни также готов провести встречи с представителями США.

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