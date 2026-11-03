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Зеленский прибыл с визитом в Берлин: запланированы переговоры с Мерцем

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read2 мин
450
Зеленский прибыл с визитом в Берлин: запланированы переговоры с Мерцем
Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Источник: Скриншот из видео

Во вторник, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин. Там он должен встретиться с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и председателем Бундестага Юлией Клекнер.

Об этом сообщило Суспільне со ссылкой на пресс-службу правительства Германии. Одной из тем переговоров Зеленского и Мерца, вероятно, станет дальнейшая военная и финансовая поддержка Украины.

Что известно

Президент Украины подтвердил свой визит в Берлин. Он анонсировал встречи с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, а также председателем Бундестага Юлией Клекнер. Также в планах президента – участие в Берлинской конференции по безопасности.

"Сегодня вместе с командой – в Берлине. Состоятся встречи с канцлером и президентом Германии, председателем Бундестага. Также приму участие в нынешней Берлинской конференции по безопасности", – написал глава государства в официальном Telegram-канале.

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По его словам, приоритетом нынешних переговоров остается дипломатическая координация: важные встречи, укрепление ПВО и поддержка украинской энергетики.

"Мы все заинтересованы в безопасности, стабильности и защите международного порядка, основанного на правилах. И должны работать вместе, чтобы эти принципы воплощались в конкретные решения и действия. Благодарим Германию за готовность поддерживать нашу защиту жизни и очень серьезную совместную работу!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что визит Владимира Зеленского проходит накануне новых переговоров между Россией и Украиной о прекращении войны.

 

В правительстве Германии подтвердили визит Зеленского

В пресс-службе правительства Германии подтвердили, что президент Зеленский сегодня посещает немецкую столицу и встретится с Мерцем.

Канцлер Германии также подтвердил запланированную встречу с украинским президентом во время выступления в Берлинской торгово-промышленной палате.

"Он будет со мной около полудня", – сказал Мерц.

Отмечается, что визит украинского президента в Берлин проходит вскоре после возвращения Мерца из азиатского турне. Представитель правительства Германии во время брифинга 2 ноября подчеркнул, что помощь Украине была одним из главных вопросов поездки канцлера.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что в субботу, 31 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили вопросы судоходства в Черном море, сотрудничество между странами, войну и не только.

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