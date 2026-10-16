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Зеленский прибыл на заседание Европейского совета в Брюсселе. Видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
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Зеленский прибыл на заседание Европейского совета в Брюсселе. Видео
Антонио Кошта, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен. Источник: Скриншот

В пятницу, 16 октября, президент Владимир Зеленский прибыл на заседание Европейского совета. Мероприятие пройдет в Брюсселе (Бельгия).

Украинский лидер вместе с президентом Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пообщался с представителями СМИ, трансляцию проводил Офис президента. Он поблагодарил за поддержку со стороны Совета ЕС и лидеров, "настоящих лидеров, которые остаются с нами с самого начала этой войны".

Зеленский о подготовке к зиме и дальнейшей поддержке ЕС

"Наша повестка дня действительно включает энергетические потребности — это пункт номер один. И, конечно, мы хотим завершить эту войну как можно скорее. Пока мы не видим сигналов со стороны России о том, что они готовы закончить войну. Именно поэтому мы должны готовиться к зиме, подготовить зимний пакет. Это не только энергетика, это также противовоздушная оборона и финансирование. И я благодарен, что ЕС стоит вместе с нами", – отметил Зеленский.

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Президент подчеркнул важность планирования поддержки Украины не только на 2026-й, но и на 2027 год. Он также выразил благодарность народным депутатам и членам правительства за качественную работу, ведь, несмотря на интенсивные обстрелы, они сумели принять необходимые реформаторские решения.

"Спасибо за два кластера, большое спасибо. Да, мы будем работать и сделаем все, чтобы открыть два последних кластера до конца года, и я уверен, что мы это сделаем", – сказал он.

Зеленский прибыл на заседание Европейского совета в Брюсселе. Видео

Зеленский прибыл на заседание Европейского совета. Источник: Скриншот

Поддержка со стороны Европы

Со своей стороны Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что участники обсудят подготовку Украины к зиме и необходимую поддержку. Она подчеркнула, что, несмотря на попытки России разрушить энергетическую и водную инфраструктуру, ЕС и впредь будет помогать Украине, как и в предыдущие зимние периоды.

"Конечно, мы поддержали инициативу президента Трампа об энергетическом перемирии, но мы видели, что Россия не соблюдала его ни на минуту. Вместо этого Россия пошла на эскалацию, поэтому мы должны усилить давление на неё. Сейчас мы работаем над новым пакетом санкций, и одно абсолютно ясно: мы не снимем никаких санкций, пока Россия не остановит войну", — заверила глава Еврокомиссии.

Антонио Кошта добавил, что Европа и Европейский Союз и впредь будут оказывать Украине мощную поддержку.

"Сейчас не время прекращать поддержку Украины. Сейчас не время ослаблять санкции против России. Наоборот, настало время усилить нашу поддержку и давление – это необходимо для того, чтобы заставить Россию согласиться на реальное прекращение огня, сесть за стол переговоров и остановить эту войну. Сейчас время для мира, а не для продолжения войны", — считает президент Европейского совета.

Как писал OBOZ.UA, 15 октября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где примет участие в заседании Европейского совета и проведет ряд встреч с международными партнерами. Глава государства подчеркнул, что для завершения войны необходимы более решительные действия против России и дальнейшая военная помощь Украине.

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