Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества: что известно

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Калькулятор, документы и ключи от квартиры на столе у окна с видом на жилые домаУкраинцы должны заплатить налоги за свои квартиры и дома: сумма изменитсяГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийГде смотреть футбол Северная Ирландия – Украина: по какому каналу бесплатная трансляция ключевого матча Лиги нацийБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаНикто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внукаНикто не сбежал за границу: вдова Виталия Билоножко рассказала, как сложилась жизнь их "талантливых" сыновей и 25-летнего внука"Не ошибки, а системное ограничение": Зеленский заявил о значительных сбоях в работе Starshield над территорией Украины"Не ошибки, а системное ограничение": Зеленский заявил о значительных сбоях в работе Starshield над территорией УкраиныРоссия атаковала Киев дронами: произошли пожары, есть погибшая и пострадавшие. Все подробности, фото и видеоРоссия атаковала Киев дронами: произошли пожары, есть погибшая и пострадавшие. Все подробности, фото и видеоВ НАТО оценили переговоры в Абу-Даби и высказались по вопросу территорий УкраиныВ НАТО оценили переговоры в Абу-Даби и высказались по вопросу территорий УкраиныОтражение воздушной атаки РФРоссия атаковала Украину ракетами и более чем сотней БПЛА: в Воздушных силах рассказали, сколько целей сбитоВ Киевской области разоблачили масштабное производство поддельного кофе.Украинцам продавали поддельный кофе и лапшу под видом известных брендов: где "накрыли" производствоВ Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. КартаВ Украине после потепления ударит мороз: где будет холоднее всего. Карта
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества: что известно

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
42
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Источник: пресс-служба ОП

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ирландию на саммит Европейского политического сообщества. Там он планирует принять участие в пленарном заседании, на котором выступит с речью.

Президента Украины приветствовал премьер-министр Ирландии Михал Мартин. Об этом сообщило медиа.

Что известно

Владимир Зеленский прибыл в Дублин, Ирландия, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества.

Ожидается, что президент примет участие в пленарном заседании, на котором произнесет речь.

Читайте также
Роман ПрядунРоман Прядун
80,2 т.
Абу-Даби без иллюзий: почему Путину выгодно продолжать переговоры? Интервью с Бессмертным
80,2 т.
Абу-Даби без иллюзий: почему Путину выгодно продолжать переговоры? Интервью с Бессмертным
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
36,6 т.
Россия "замахнулась" не только на Донбасс: в ISW объяснили, как Кремль использовал переговоры в Абу-Даби
36,6 т.
Россия "замахнулась" не только на Донбасс: в ISW объяснили, как Кремль использовал переговоры в Абу-Даби
Виктор АндрусивВиктор Андрусив
8,5 т.
Мир через Тегеран? Почему судьба войны в Украине зависит от чужой войны
8,5 т.
Мир через Тегеран? Почему судьба войны в Украине зависит от чужой войны
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!