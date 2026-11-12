Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества: что известно

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ирландию на саммит Европейского политического сообщества. Там он планирует принять участие в пленарном заседании, на котором выступит с речью.

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Президента Украины приветствовал премьер-министр Ирландии Михал Мартин. Об этом сообщило медиа.

Что известно

Владимир Зеленский прибыл в Дублин, Ирландия, чтобы принять участие в саммите Европейского политического сообщества.

Ожидается, что президент примет участие в пленарном заседании, на котором произнесет речь.