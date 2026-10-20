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Зеленский прибыл в Норвегию: запланированы встречи со Стуббом, Виткоффом и Хоконом VIII. Видео

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
54
Зеленский прибыл в Норвегию: запланированы встречи со Стуббом, Виткоффом и Хоконом VIII. Видео
Владимир Зеленский. Источник: Скриншот

Во вторник, 20 октября, президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Норвегию. Там у главы государства запланированы важные встречи.

Он проведет переговоры, в частности, с президентом Финляндии Александром Стуббом и специальным посланником американского лидера Стивом Виткоффом.

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