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Зеленский прибыл в Ирландию для участия в саммите Европейского политического сообщества: какие еще встречи запланированы. Видео

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
219
Визит президента Украины
Визит президента Украины. Дублин (Ирландия), 11 ноября 2026 года. Источник: Скриншот ролика

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября прилетел в Дублин (Ирландия) на IX саммит Европейского политического сообщества. Также у него запланирован ряд двусторонних и многосторонних встреч с союзниками.

В Ирландии глава государства проведет среду и четверг. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Зеленского.

"Приму участие в инаугурационной пленарной сессии саммита ЕПС. Также запланирована встреча по дипломатии с американской переговорной командой – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", – анонсировал президент.

Зеленский прибыл в Ирландию для участия в саммите Европейского политического сообщества: какие еще встречи запланированы. Видео

Зеленский прибыл в Ирландию. Источник: Скриншот ролика ОП

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Зеленский прибыл в Ирландию. Источник: Скриншот ролика ОП

Зеленский прибыл в Ирландию для участия в саммите Европейского политического сообщества: какие еще встречи запланированы. Видео

Зеленский прибыл в Ирландию. Источник: Скриншот ролика ОП

Зеленский прибыл в Ирландию для участия в саммите Европейского политического сообщества: какие еще встречи запланированы. Видео

Зеленский прибыл в Ирландию. Источник: Скриншот ролика ОП

Он поблагодарил всех, кто помогает и поддерживает нашу страну. "Работаем, чтобы мир был ближе", – заявил Зеленский.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 10 ноября президент Украины посетил Копенгаген (Дания), где провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, премьер-министром Исландии Криструн Фростадоуттир, премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Также он провел встречу со студентами Копенгагенского университета.

– 11 ноября Владимир Зеленский был на аудиенции у короля Дании Фредерика Х и вместе с ним почтил память павших датских воинов. Затем они встретились примерно с 70 представителями местных компаний, производящих оборонную и гражданскую продукцию. В тот же день президент выступил перед депутатами датского парламента, став первым иностранным лидером, которого пригласили произнести речь в Фолькетинге.

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