Зеленский провел селектор по ситуации в энергетике и анонсировал дополнительные поставки боеприпасов для F-16

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по ситуации с энергоснабжением в регионах и ликвидации последствий российских ударов. Самой сложной остается ситуация в Киеве, где люди и предприятия сталкиваются с длительными отключениями электроэнергии и воды.

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Во время совещания также обсудили восстановительные работы, привлечение дополнительных бригад и помощь международных партнеров. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

"Провел селектор по ситуации в регионах с ликвидацией последствий российских ударов и энергоснабжением", – говорится в сообщении.

Самая сложная ситуация с энергоснабжением – в Киеве

По словам Зеленского, сейчас хуже всего ситуация в столице. Из-за длительных отключений электричества и воды серьезные трудности возникают как у жителей Киева, так и у компаний.

"У людей и компаний длительные отключения электричества и воды, и вызовы очень серьезные", – отметил президент.

Он также заявил, что ситуация является следствием не только российской операции против украинской энергетики, но и невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону.

Отдельно во время селектора заслушали доклады о положении дел в Днепре, Харькове, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Одесской, Житомирской и Сумской областях, а также в Киевской области.

Украина привлекает помощь партнеров для восстановления энергетики

Президент сообщил, что правительство обеспечивает дополнительное оборудование и ускорение восстановительных работ. В частности, есть договоренности с Германией и Испанией о поставках генераторов, кабелей и другого необходимого оборудования.

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"Это касается поставок оборудования и ускорения работ", – пояснил Зеленский.

По его словам, эти вопросы он обсуждал с лидерами стран и представителями компаний во время визитов.

Кроме того, с представителями государственных и частных энергетических компаний обсудили необходимость привлечения дополнительных бригад, чтобы ускорить восстановление поврежденных объектов.

Работникам, которые восстанавливают инфраструктуру, будут выплачивать доплаты

Премьер-министр Украины доложил о запуске программы ежемесячных доплат для всех, кто привлечен к восстановительным работам.

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Речь идет, в частности, об энергетиках, коммунальщиках, железнодорожниках, а также работниках объектов водоподготовки и водоснабжения.

Отдельно Зеленский отметил привлечение военных к восстановлению энергетической инфраструктуры: "Важно, что привлекаются определенные возможности ВСУ для восстановления энергосети и энергообъектов".

Украина готовит дополнительную амуницию для истребителей F-16

Кроме того, во время селектора заслушали доклады Главнокомандующего ВСУ и Воздушных сил о противодействии российским "шахедам".

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В частности, обсудили применение боевой авиации для сбивания беспилотников, работу групп прикрытия объектов энергетики и инфраструктуры, а также использование мобильных огневых групп.

Зеленский также анонсировал дополнительные поставки амуниции для истребителей F-16. По его словам, соответствующих договоренностей с партнерами уже достигли.

"Готовим дополнительные поставки боеприпасов для F-16: уже есть соответствующие договоренности с нашими партнерами", – сообщил глава государства.