Зеленский провел селектор по ситуации с поставками оружия и восстановлением энергетики: какие решения готовятся

В понедельник, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по поставкам вооружения от партнеров и восстановлению энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание участники уделили обеспечению Украины ракетами для систем ПВО Patriot и NASAMS, а также пополнению запасов энергетического оборудования.

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Также речь шла о подготовке к встрече в формате "Рамштайн" и необходимости ускорить выполнение договоренностей о военной поддержке. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Провел селектор по ситуации с поставками оружия от партнеров и восстановлению энергетики после российских ударов. Премьер-министр Сергей Корецкий доложил о работе в регионах. Благодарю каждую ремонтную бригаду, все энергетические компании, которые полностью выполняют поставленные задачи", – написал президент.

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