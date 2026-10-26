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Зеленский провел селектор по ситуации с поставками оружия и восстановлением энергетики: какие решения готовятся

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
162
Зеленский провел селектор по ситуации с поставками оружия и восстановлением энергетики: какие решения готовятся
Зеленский провел селектор. Источник: t.me/V_Zelenskiy_official

В понедельник, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по поставкам вооружения от партнеров и восстановлению энергетической инфраструктуры. Отдельное внимание участники уделили обеспечению Украины ракетами для систем ПВО Patriot и NASAMS, а также пополнению запасов энергетического оборудования.

Также речь шла о подготовке к встрече в формате "Рамштайн" и необходимости ускорить выполнение договоренностей о военной поддержке. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Провел селектор по ситуации с поставками оружия от партнеров и восстановлению энергетики после российских ударов. Премьер-министр Сергей Корецкий доложил о работе в регионах. Благодарю каждую ремонтную бригаду, все энергетические компании, которые полностью выполняют поставленные задачи", – написал президент.

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