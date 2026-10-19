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Зеленский провел разговор с Папой Римским: о чем они говорили

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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Зеленский провел разговор с Папой Римским: о чем они говорили
Лев XIV пытается помочь организовать перемирие в Олешках. 19 октября он звонил Владимиру Зеленскому. Фото иллюстративное. Источник: Vatican News

Папа Римский Лев XIV и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 19 октября, провели телефонные переговоры. За три дня до этого лидер Ватикана разговаривал с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Пресс-служба Святого Престола на своем портале Vatican News сообщила, что Лев XIV и Зеленский обсудили ситуацию в оккупированных агрессором Олешках Херсонской области. На канале в Telegram президент Украины добавил, что Папа "проинформировал о контактах с российской стороной по этому поводу".

"Папа выразил надежду, что сотрудничество обеих сторон позволит обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения", – отметили в Ватикане.

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Святой Отец признал сложную ситуацию в городе Олешки и "вспомнил о просьбе о гуманитарном перемирии, которую он представил" главарю РФ.

Зеленский рассказал, что его беседа с Львом XIV также касалась постоянных российских обстрелов украинских городов и громад; вызовов и угроз в сфере безопасности (в частности периодического отсутствия предупреждений от партнеров о российских баллистических атаках, что произошло уже трижды за последнее время).

В заключение Святейший Отец еще раз подтвердил "приверженность Святого Престола делу диалога и мира".

Президент пожелал Папе Римскому полного и скорейшего выздоровления после операции, а также поблагодарил за поддержку и усилия, направленные на прекращение войны.

"Мы благодарны за то, что даже в этот непростой личный период Его Святейшество помнит об Украине и молится за наших людей", – подытожил Зеленский.

Зеленский провел разговор с Папой Римским: о чем они говорили

Полный текст поста на канале президента Украины. Источник: Скриншот Telegram Zelenskiy / Official

Как ранее писал OBOZ.UA, 16 октября Папа Лев XIV во время переговоров с Владимиром Путиным попросил объявить перемирие, чтобы помочь жителям Олешек. Понтифик подчеркнул критическую гуманитарную ситуацию в городе и необходимость обеспечить гражданским лицам возможность безопасно эвакуироваться.

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