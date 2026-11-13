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Зеленский провел переговоры с Уиткоффом и Кушнером в Ирландии: основные тезисы

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
402
Кушнер, Зеленский и Уиткофф
Кушнер, Зеленский и Уиткофф дали комментарии для СМИ. Дублин (Ирландия). Источник: Скриншот ролика ОП Украины

В Дублине (Ирландия) завершились переговоры президента Владимира Зеленского с американскими спецпредставителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Президент Украины заявил, что, пожалуй, самым значительным результатом этого дипломатического раунда стала договоренность о будущем масштабном обмене пленными.

Он должен стать крупнейшим за время полномасштабной войны. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции, которая началась 12 ноября незадолго до полуночи (время по Киеву). Видео транслировалось на YouTube-канале ОП.

Уиткофф, Кушнер и Зеленский вместе вышли к журналистам. Глава Украинского государства сперва поблагодарил всех переговорщиков и сказал, что в Абу-Даби (ОАЭ), где стороны встречались 10 и 11 ноября, удалось достичь прогресса. Это разблокировало продолжение трехсторонней дипломатии – и это "дало надежду, что мы завершим эту войну".

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Следующим (и, пожалуй, самым важным) результатом президент назвал обмен пленными. "Как сказали мне Стивен и Джаред, это будет крупнейший обмен военнопленными... Это настоящий результат, это очень важно, это успех – для их семей и, конечно, для всех нас, что люди вернутся домой к своим родным", – отметил Зеленский.

Также американская группа получила прогресс касательно участия европейцев в дальнейших переговорах. "У них будет голос, и это важно для нас, ведь война идет в Европе, а мы станем членом ЕС в будущем... Поэтому это важно для гарантий безопасности и плана процветания", – сказал президент.

"И последнее... Насколько я понял, у нас будет, и мы будем работать над встречей со всеми переговорщиками в ближайшее время", – подытожил он.

Дополняется...

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