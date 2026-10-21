Зеленский объяснил, какие условия мирного соглашения с Россией считает приемлемыми. Видео

Замораживание войны на нынешних позициях может стать реальным способом ее завершения. Украина стремится как можно скорее прекратить боевые действия, однако не согласна с тем, чтобы Россия добивалась территориальных уступок с помощью давления и массированных атак.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Информацию собрал OBOZ.UA.

Зеленский высказался о замораживании войны

Отвечая на вопрос, согласился бы он на мирное соглашение с замораживанием боевых действий на нынешней линии фронта, при котором Украина сохраняет 75% или больше своей территории, Зеленский ответил утвердительно.

"Да, сейчас мы должны заморозить, и я думаю, это реальный способ положить конец этой войне", – сказал президент.

В то же время Зеленский заявил, что Россия не добивается успеха на поле боя, поэтому пытается заставить Украину уступить территории с помощью внешнего давления.

"Они не побеждают на поле боя. Вот почему они хотят, чтобы мы оказывали давление, используя любое давление на нас, чтобы выгнать нас с нашей земли. Это несправедливо", – сказал президент.

Он также отметил, что российские войска применяют массированные атаки иранскими беспилотниками, баллистическими ракетами и другими средствами, пытаясь посеять хаос в Украине.

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"Но мы остаемся сильными. Люди устали, конечно. Мы хотим закончить эту войну как можно скорее", – подчеркнул Зеленский.

Зеленский заявил о необходимости возвращения украинцев

Президент также упомянул украинцев, которые из-за войны покинули свои дома и выехали за границу. По его словам, страна должна создать условия, чтобы они могли вернуться и отстраивать свою жизнь в Украине.

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"Нам нужно 9,5 миллиона человек, которые потеряли свои дома и находятся за границей повсюду. Нам нужно, чтобы они вернулись в Украину, просто чтобы жить и строить свою страну", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина хочет перейти от боевых действий к дипломатии. Он также упомянул предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня как о возможном шаге к завершению войны.

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Напомним, ранее президент Украины заявлял, что прекращение боевых действий на нынешней линии фронта может стать первым шагом к завершению войны. В то же время для прочного мира важно не допустить возобновления российской агрессии после прекращения огня.

Как писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский назвал три составляющие гарантий безопасности, которые могли бы помочь обеспечить прекращение огня в Украине. Речь идет об украинской армии, Европейском Союзе и НАТО.